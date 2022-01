Compétition pour la FIFA : un nouveau jeu de football UFL annoncé

Munich – Pro Evolution Soccer de FIFA et Konami et eFootball d’EA Sports sont au sommet des simulations de football depuis des années. Rival? Pas! Cela pourrait changer bientôt. En raison du nouveau studio de développement « Strikerz Inc. » a présenté son nouveau jeu de football UFL dans une vidéo teaser au salon du jeu vidéo Gamescom.

A l’UFL, les joueurs peuvent créer leur propre club de football. Grâce à la collaboration entre Strikerz Inc. et le syndicat des joueurs FIFPRO, ils peuvent choisir parmi plus de 5 000 footballeurs professionnels licenciés, ont annoncé les créateurs du jeu dans un communiqué de presse. On ne sait pas encore si tous les clubs professionnels seront également licenciés. Au moins, le stade de Londres, domicile de l’équipe de Premier League anglaise West Ham United, peut être vu dans le teaser.

Les joueurs peuvent ensuite rivaliser avec leurs équipes dans les ligues mondiales de football en ligne. Selon le constructeur, « seules vos compétences » doivent être prises en compte dans le jeu. Le jeu est basé sur le populaire Unreal Engine et sera disponible gratuitement. Les fabricants promettent une expérience de jeu exempte de tout mécanisme de paiement pour gagner. Il n’y a pas encore de date de sortie pour UFL.

Voulez-vous les informations, les vidéos et les données les plus importantes sur le football directement sur votre smartphone ? Ensuite, obtenez une nouvelle application de course avec des notifications push pour les nouvelles les plus importantes sur votre sport préféré. Disponible dans l’App Store pour Pomme et Android.