Alaphilippe : « La Liège et les étapes gagnantes du Tour sont mes grands objectifs »

Écriture sportive, 10 janv. (EFE).- Le Français Julian Alaphilippe, champion du monde de double sur route, désigne Liège-Bastoña-Liège comme objectif cette année et « remporte plusieurs étapes du Tour de France sous un maillot arc-en-ciel ».

Le champion de France, concentré sur Quick Steps à Calpe (Alicante, Espagne), a commenté son ressenti d’avoir porté le maillot arc-en-ciel toute la saison et de pouvoir le porter à nouveau en 2022.

« C’était incroyable de porter le maillot arc-en-ciel pendant une année entière et de gagner des courses importantes avec. Je suis honoré d’avoir l’opportunité de le porter à nouveau cette saison. Je veux grandir, alors j’ai toujours des objectifs en tête. . Liège-Bastoña-Liège en fera partie, car c’est une course qui me convient et où j’ai failli la gagner plusieurs fois », a-t-il commenté depuis la côte espagnole.

Sur le Tour de France, les cyclistes de Saint Amand Montrond auront également un calendrier balisé.

« Je veux aussi gagner une autre étape du Tour de France, car le faire en 2021 en tant que Champion du Monde est assez spécial. Je sais que je ne peux pas gagner toutes les courses que je veux, mais le plus important est de savoir que je donne toujours tout et que je profite de chaque instant sur la moto ?