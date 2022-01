C’est votre nouvelle propriété de luxe en France

Couple de célébrités Amal (43) et George Clooney (60) ont acheté une nouvelle propriété en France. En plus de leur villa de vacances sur le lac de Côme en Italie et d’autres maisons près de Londres et de Los Angeles, les deux possèdent désormais également des domaines en Provence. Nous montrons des images de votre nouvelle cave en vidéo.

Le maire de la petite commune de Brignoles, Didier Brémond, 59 ans, a personnellement accueilli la famille Clooney : « Maintenant c’est officiel, George et Amal Clooney sont des habitants de notre belle commune », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Brémond a donc accepté l’invitation de Clooney dans leur villa appelée Domaine du Canadel et était « heureux » de rencontrer le couple de célébrités.

D’après le site « leadingstates.com », la villa date du 18ème siècle et s’étend sur 172 hectares de terrain. Il s’agit notamment des oliveraies, des vignobles et des lacs ornementaux. Les jardins de l’ancien mas sont l’un des plus beaux de Provence. La photo montre un salon et une chambre décorés avec goût. Les Clooney peuvent également profiter de la piscine, du court de tennis et du jardin de lavande. Le prix de la villa est indiqué sur la page à 7,9 millions d’euros.