Silence : le gardien Wolff laisse parler l’action

On ne sait pas si Andreas Wolff fait aussi bien figure dans le plaisir des joueurs de handball allemands sur le jeu de fléchettes qu’il le fait dans les moments entre les postes électoraux du DHB.

Le gardien de but est resté silencieux en public pendant des mois – y compris après la répétition réussie des EM à 35:34 contre les champions olympiques de France. Alors que ses coéquipiers étaient ravis de discuter des prochaines finales en Hongrie et en Slovaquie, le joueur de 30 ans a disparu dans les catacombes intérieures sans commentaire.

Wolff comme stabilisateur

Wolff préfère actuellement laisser les actions parler d’elles-mêmes. Pas étonnant, étant donné que les champions d’Europe 2016 se sont brûlés la bouche à plusieurs reprises dans le passé avec des commentaires critiques ou d’enquête. Avant la Coupe du monde de l’année dernière, Wolff a même été publiquement réprimandé par l’entraîneur national Alfred Gislason pour avoir exprimé son mécontentement face au rejet de certains de ses coéquipiers dans une interview. Mais il a été barré il y a longtemps.

Le gardien de but du club polonais de haut vol Vive Kielce a joué un rôle important dans le Championnat d’Europe. Après le changement de personnel, avec 118 internationaux, il a le plus d’expérience dans l’équipe de jeunes d’Allemagne, avec le coureur de cercle Patrick Wiencek, qui se rend à Bratislava avec neuf débutants aux EM ce mercredi. La Biélorussie, l’Autriche et la Pologne sont les adversaires du tour préliminaire. « Andi est très populaire dans l’équipe. Il a grandi », a déclaré Gislason à propos de Wolff.

Le gardien de but Till Klimpke a confirmé cette impression. « Nous nous entendons très bien les uns avec les autres. Tout le monde se traite avec une bonne performance. Nous sommes très similaires en termes d’ambition. Mais ni l’un ni l’autre n’est d’humeur pour la compétition, donc c’est très détendu », a déclaré le joueur de 23 ans. . de l’entraînement quotidien au camp DHB à Großwallstadt.

Gislason fait mûrir le processus

Cela n’a pas toujours été le cas, car le très ambitieux Wolff a eu du mal à accepter le rôle de soutien occasionnel dans l’objectif de l’Allemagne depuis son ascension fulgurante au titre de champion d’Europe il y a six ans. Gislason a également identifié un processus de maturation chez les géants barbus à ce stade. « Il a accepté le fait qu’il n’a pas à commencer chaque match. C’est une bonne chose », a déclaré le sélectionneur national et a expliqué : « Contrairement au football, dans le handball, il y a un duo de gardiens. Même s’il ne commence pas , ça s’appelle il n’est pas deuxième. »

Jusqu’où ira l’équipe de jeunes d’Allemagne dépendra en grande partie des performances de Wolff à l’EM. « Bien sûr, Andi est le plus expérimenté et aussi en très bonne forme », a déclaré Gislason. Juste à temps, les choses n’ont pas fonctionné du tout pour Wolff au début de la saison. « Andi a eu un gros problème à Kielce fin octobre. Il n’a pas joué souvent et n’était pas bon », a déclaré Gislason.

Les choses s’améliorent depuis novembre. Dans les matchs test de la MÉ contre la Suisse (30:26) et la France, Wolff était le soutien attendu qu’il devrait également être en MÉ. D’autant plus que Klimpke et le troisième gardien Joel Birlehm n’ont jamais joué dans un tournoi majeur. « Nous avons un grand respect pour lui et le considérons comme un modèle », a déclaré Klimpke. Wolff veut vivre ce rôle sur et en dehors du sol – même s’il n’en parle pas.

