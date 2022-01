C’est ce qu’attendaient de nombreux fans de science-fiction : regardez la longue bande-annonce de la série « Hello » – actualités de la série

Après deux teasers qui ne montrent presque rien, le long trailer de la série « Hello » est enfin sorti. Une adaptation en jeu vidéo est prévue depuis 2013.

La sortie de la série Halo n’a rien de nouveau, car il y a déjà eu quatre séries créées dans l’univers de la série de jeux vidéo à succès (dont la série live-action Halo 4 : Forward Unto Dawn » et « Halo : Nightfall »). » Bonjour », la franchise est maintenant censée sortir du cercle des joueurs et des nerds de science-fiction pour entrer dans le courant dominant, c’est pourquoi la série était plus chère à produire et avait plus d’épisodes que « Forward Unto Dawn » et « Night ».

Bonjour l’histoire

Comme toutes les franchises de science-fiction à succès, « Halo » est également devenu un conglomérat de personnages et de factions que les étrangers ne peuvent plus comprendre (avec son propre wiki sur Internet, Halopedia, bien sûr). En tant que petit service, nous résumons l’intrigue comme suit: Il s’agit de guerres intergalactiques dans un futur lointain qui culminent souvent avec un super soldat vêtu d’une combinaison de combat verte et son équipe tirant sur des extraterrestres comme des insectes.

Le vrai nom du super soldat vert est le Master Chief Petty Officer John-117. Les joueurs se faufilent dans sa peau et son armure dans le jeu, dans la série « Hello », Master Chief est joué par Pablo Schreiber, un fan de séries comme George « Pornstache » Mendez de la série de prisons Netflix « Orange Is The New Black ». Avec Master Chief, les créateurs de la série Steven Kane et Kyle Killen reprennent le fleuron de la série de jeux « Halo », qui a maintenant 20 ans.

Cortana est également inclus (pas celui de Windows)

Une voix très familière aux joueurs peut déjà être entendue dans le premier teaser de la série : Jen Taylor parle d’intelligence artificielle Cortana depuis le premier jeu « Hello », après quoi l’éditeur « Hello » Microsoft a nommé plus tard son logiciel de reconnaissance vocale Siri ou Alexa de Les fenêtres. Cortana soutient Master Chief dans sa mission. comme le Dr Catherine Halsey, créatrice du programme Warrior, nous le voyons dans la série Natascha McElhone (« Californication »).

« Hello » sortira en 2022 sur le service de streaming américain Paramount+, qui diffuse également de nouvelles séries « Star Trek » telles que « Discovery » et « Picard ». Et selon son statut actuel, la série sera également diffusée sur Paramount+ en Allemagne, car la plateforme arrivera en Allemagne début 2022 (les abonnés Sky Cinema devraient avoir un accès complet au nouveau service sans frais supplémentaires). Le développement de « Halo » a commencé en 2013. La série devait initialement sortir en même temps que le jeu Halo 5 : Guardians en 2015.

Si vous ne voulez pas rater « Hello » et d’autres reboots importants, qu’ils soient cinéma, streaming ou home cinéma, abonnez-vous à notre newsletter gratuite, publiée tous les jeudis.