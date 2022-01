La presse française a écrasé Neymar après sa défaite contre Rennes et les fans ne croient plus qu’il devrait commencer : « Il laisse beaucoup à désirer »

Neymar a reçu quelques critiques après sa défaite contre Rennes (Reuters)

Le PSG a subi sa première défaite en championnat de France après avoir enchaîné huit victoires d’affilée. 2-0 contre Rennes (11ème du classement) laissant un mauvais pressentiment et surtout beaucoup d’insatisfaction avec l’une des figures rêveuses du trident Mauricio Pochettino alignées.

« Gâchis technique, manque de précision, une ombre de ce que c’est », sont quelques-unes des caractéristiques utilisées par la presse française pour décrire la performance Neymar, pas seulement pour ses performances au Roazhon Park, mais en général jusqu’à présent cette saison.

Lors de la dernière présentation du PSG, l’entraîneur argentin a décidé de repartir de zéro en faisant venir ses trois figures, en plus de ngel Di María. Quinze minutes avant la fin du match et perdu par deux buts, L’entraîneur a choisi de libérer le Brésilien pour laisser sa place à Mauro Icardi.

Neymar a été remplacé par Icardi à 15 minutes de la fin (Reuters)

Comme expliqué parisiens, la détermination était bien justifiée par les résultats statistiques ultérieurs. Ancienne Barcelone il n’a eu qu’un seul tir au but, tandis que les matchs restants sont « mauvaise chaîne de décisions ». En revanche, ils mettent en évidence le manque de précision des opérandes réussis (un 75,4 %) et l’a comparé à ses coéquipiers Messi (83,6%), Mbappe (93,8$) et Di María (78,8%).

« Il n’a pas réussi à relever la tête et à signaler, pour l’instant, un entraînement décevant au plan statistique: En sept matchs (toutes compétitions confondues) cher il n’a marqué qu’un but sur penalty et fourni deux passes décisives », détaille le journal.

Lors de la notation de l’équipe Parisiens Il lui a attribué la note la plus basse de toutes (2,5): « Sa pire forme cette saison est sans aucun doute. 22 ont perdu le ballon sur les 82 touchés. Il a gaspillé beaucoup de choses. Il a perdu le ballon sur le premier but rennais », a-t-il conclu. Messi est l’un des mieux qualifiés, avec 5.

Équipe Pour sa part, il a déclaré que Dix Parisien il n’était plus capable de se forcer un contre un. « Il est loin du joueur qu’il était il y a cinq ou six ans avec Barcelone ou même au PSG en 2020 », a-t-il déclaré.

Ce qui est inquiétant, selon le portail indiqué, c’est sa perte de vitesse et son dribble nul face aux défenseurs : « Un Neymar sans succès en dribble, c’est comme Roger Federer sans le revers, c’est moins beau. », Exemple.

Enfin, les journaux français ont lancé une enquête auprès des fans du PSG dans laquelle ils demandaient si le Brésilien méritait de débuter dans le onze de Pochettino. 71 916 votes d’utilisateurs ont donné un résultat stupéfiant. tandis qu’un 31% ont répondu oui, 63 ont répondu « non ». Le reste « Je ne sais pas, ne réponds pas ».

