Cadeaux de Noël 2021 : jeux et accessoires pour les nouvelles mamans et filles

Toujours aux prises avec Cadeau de Noël pour moi enfants? Rassurez-vous : le temps presse, c’est vrai, mais il y a encore place à l’amélioration.

Pour répondre aux souhaits de votre tout-petit, ainsi qu’obéir attentivement Lettre au Père Noël, à partir de cette année on peut même compter sur un approche scientifique trouver (vraiment) cadeau parfait.

Aider parent dans la mission « sélection des récompenses » de cette année Hasbro, une entreprise leader dans le domaine des jouets, a en effet lancé une initiative spéciale, à partir d’une enquête menée par Un sondage, dans lequel il a été directement impliqué 2 millions vieil homme italien.

D’après ce qui ressort de l’enquête, chaque année, à Noël, presque résultats (47%) ont admis que leurs enfants étaient déçus des cadeaux qu’ils recevaient de membres de la famille ou d’amis. Pas seulement, 24% attestation de avoir du mal à choisir quoi acheter quand cette 23% les parents ont déclaré que souvent les enfants n’aiment pas les jouets comme ils pensent.

Partant de théorie scientifique de la personnalité du jeu développé par Docteur Stuart Brown et avec une collaboration spéciale de psychologues pour enfants Laverne Antrobus, Hasbro en a créé un spécial test ce qui permet à quiconque donne le jeu au petit de ne pas se tromper. Des tests permettent de trouver Personnalité du jeu, identifiant quel jouet ressemble le plus à chaque personnalité.

« La science nous a montré que la personnalité de jeu d’un enfant a un impact énorme sur les types de jouets avec lesquels il joue, sur la façon dont il apprend et se développe – a souligné le Dr. Laverne Anthrobus – Alors que pour la plupart des adultes, le « travail » et le « jeu » sont des activités distinctes, pour les enfants, les deux activités se rejoignent. Au lieu d’être simplement une pause amusante, le jeu est en fait leur façon d’apprendre, à la fois sur le monde et sur eux-mêmes.

Après avoir terminé le quiz, vous obtenez résumé de 8 personnalités du jeu le plus dominant et informations sur les types de jouets qui peut être plus adapté à la façon dont l’enfant est impliqué dans le jeu. Facile, non ?

Et si, au contraire, le but est de faireune amie vient de devenir mère, la règle est unique : enquêter sur l’univers garde d’enfants chasser accessoires tactiques capable de mener une vie intelligente avec les enfants, entre Sécurité, point qui brille dans le noir et uniformément sac thermique pour les nouveaux parents qui ne veulent pas passer du temps libre sain à l’extérieur avec leur bébé.

Voici les options jeux et accessoires pour les nouvelles mères et filles à acheter rapidement pour Noël.