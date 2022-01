décoration | journaliste

Le jardinage dans la ville a toujours été plus que décoratif. Les anciens royaumes avaient des paysagistes ou des jardiniers qui prenaient les attributs que la nature donnait à l’environnement et les utilisaient pour encadrer le pouvoir de cette hiérarchie de manière décorative.

Chaque pays, chaque région, chaque royaume a légué un paysage vivant à la fois physiquement et dans ce que nous appelons aujourd’hui le paysage. Je me souviens maintenant des jardins des châteaux de la Vallée de la Loire en France où chacun expose -aujourd’hui- les dessins de l’époque ; et aujourd’hui je mettrai en lumière les High Lines de New York et au Mexique, les jardins botaniques de Culiacán qui est une oasis dans la turbulente ville du Nord.

Le jardinage fait partie de la civilité où vit une famille ou une communauté. Guadalajara était connue depuis de nombreuses années comme la ville des roses et bien qu’aujourd’hui je ne sache pas où se trouvent les roses, il y a certainement eu ces dernières années des efforts importants pour glorifier les espaces publics tels que les parcs, les médianes, sous les ponts et les passerelles.

Lorsque l’administration publique au Mexique change périodiquement et que chaque gouvernement a sa propre idée de la manière dont il doit s’y prendre pour la création et l’entretien des espaces publics, en termes de jardinage, cela peut être un désastre auquel il est difficile de remédier.

Dans certains gouvernements PAN, la médiane de l’Avenida Patria de Palmeras est remplie, dans d’autres PRI, d’agave contre là-bas, et l’Eucalyptus Lázaro Cárdenas est aujourd’hui accompagné de Springs et de Purple Roses. Un exemple de mauvais aménagement paysager a ses racines dans le sous-sol de Guadalajara, mais les succès de ces dernières années devraient également faire l’objet d’études.

C’est agréable de se promener dans le parc et de voir la verdure de la ville qui soulage progressivement les gros poumons. Comme dans les exemples que je cite dans ce même texte, le grand défi n’est pas seulement la conception mais aussi l’entretien de l’espace lui-même.

Espérons que l’encouragement à en prendre soin et à le préserver ne viendra pas seulement du gouvernement, mais aussi de nous-mêmes en tant que citoyens. Vivre avec les bonnes manières est une préoccupation pour nous tous.

