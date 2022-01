Brettspiel-News.de – Prototype | Héros de la Comté

Écrit par Deniz Jansen di 07 décembre 2021 .

Avec « Heroes of the Shire », le petit éditeur britannique « Senior Games » veut fêter ses débuts dans le monde des jeux de société. Le petit projet a commencé sur Kickstarter en tant que mélange de jeu de rôle et d’arène et a servi les objectifs de la campagne. Nous avons eu l’occasion de mieux connaître les bases du jeu et de jouer à tous les scénarios proposés. Mais le jeu offre-t-il tellement de potentiel que vous aurez même envie de vous lancer à la dernière minute ? Et qu’en est-il des différentes boîtes de jeu colorées ? On regarde de plus près !

Senior Games nous a gentiment fourni un prototype « Hero of the Shire » pour examen.

Cela n’a aucun effet sur notre classement !

C’est à ça que servent les jeux !

Dans Heroes of the Shire, les groupes de jeu ont le choix entre deux modes de jeu principaux. Un mode arène où le combat peut être mené entre deux personnes ou plus sans trop d’aspects de jeu de rôle et de mode campagne. Dans le mode campagne entièrement coopératif, plusieurs personnages jouent le rôle de héros qui se lancent dans un grand voyage pour combattre le grand mal au bout de leur chemin. Une personne, à son tour, agit comme le dit le mal, contrôlant les adversaires et le grand patron à la fin de chaque scénario. Comme d’habitude, le but des héros est de vaincre le boss au bout du chemin, tandis que le boss doit faire tout ce qu’il faut pour arrêter les héros. Les boss et les héros disposent d’une grande variété de compétences qu’ils peuvent utiliser de manière interchangeable. Alors que les boss sont forts dès le départ, les héros doivent renforcer leurs capacités avec de l’équipement ou monter de niveau.

Le système de combat et de mise à niveau de « Heroes of the Shire » n’a tout simplement pas eu de chance. Tous les effets de capacité sont clairement indiqués sur le tapis de jeu, de sorte que la procédure peut être planifiée avec précision. Quand on utilise une capacité, cette capacité peut avoir une période de « cooldown ». Les capacités extra puissantes ont une période de « rechargement » de six tours dans la plupart des cas, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être utilisées qu’une fois tous les six tours. Il convient donc d’examiner attentivement si et quand certaines capacités sont utilisées. Pour éviter que le héros ne soit rapidement paralysé (puisque toutes les capacités ont un « temps de recharge »), tous les personnages ont une grande variété de capacités de soutien et d’agressivité parmi lesquelles choisir. Lorsqu’un groupe de jeu bat un boss ou qu’un autre événement se produit, le héros peut monter de niveau. , accorde aux héros des points de talent qui peuvent être répartis sur trois arbres de talents pour spécialiser davantage leurs héros, permettant à un paladin d’absorber plus de dégâts ou de soigner plus, affectant directement le style de jeu.

Alors que les groupes de jeu construisent et équipent lentement leurs héros en mode campagne, les choses sont un peu plus directes en mode arène. Ici, les héros commencent au niveau zéro ou au niveau cinq et reçoivent les points de talent correspondants, qu’ils peuvent distribuer directement. Ensuite, tout le monde se bat jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul héros. Ce mode est parfait pour tester des stratégies de combat, des arbres de talents ou des personnages spécifiques, car « Heroes of the Shire » propose un certain nombre de variantes dans la sélection avec un total de 20 héros différents.

Afin de vivre l’expérience complète des 20 héros et des 4 scénarios, les deux versions de « Heroes of the Shire » sont nécessaires. Le jeu est divisé en deux combinaisons de couleurs (comme le fait toujours le jeu vidéo « Pokemon »). Les noms « Fire & Ice » et « Earth & Water » indiquent les scénarios jouables et les combats de boss. Chaque boîte contient également 10 héros uniques, chacun avec des forces et des faiblesses individuelles.

Seuls les résultats de Kickstarter peuvent nous dire quel matériel de jeu finira par se retrouver dans la boîte de jeu finale. En attendant, les figurines en plastique n’étaient pas prévues, car les héros étaient représentés par des socles. Le style de dessin du jeu est vraiment amusant et rappelle certains jeux vidéo indépendants ou d’anciennes illustrations de The Legend of Zelda, ce qui me laisse un sentiment nostalgique.

En général, j’ai trouvé la sensation du prototype très agréable. Surtout en tant que joueur de longue date de « World of Warcraft », je rencontre des similitudes qu’il est presque impossible d’être une coïncidence. Une fois que quelqu’un joue à ce jeu vidéo pendant plus de 10 minutes, cette personne peut me dire les capacités de la plupart des Shire Heroes. Les chamans sont soutenus par des attaques de guérison ou de totem, les guerriers ont diverses positions de combat qui les rendent meilleurs pour absorber ou infliger des dégâts, les paladins et les druides peuvent se spécialiser dans les dégâts, la guérison ou le tanking et les mages distribuent beaucoup d’effets malus sur les adversaires et les ennemis peuvent gagner démoniaque forme. Au fond, j’étais très amusé que tout corresponde à ma mémoire. Je ne veux pas non plus être négatif. Heroes of the Shire, avec son temps de recharge et son système de mise à niveau, se joue exactement comme un jeu de société World of Warcraft devrait (bien que Heroes of the Shire ne signifie pas cela).

De nombreuses similitudes peuvent également être établies avec le mode arène avec d’autres représentants du « genre du jeu de cartes », bien qu’aucune carte ne soit requise ici, mais l’utilisation tactique des compétences et une bonne planification. En conséquence, « Heroes of the Shire » semble familier dans de nombreux domaines sans l’être réellement. Peut-être emprunter de l’inspiration de temps en temps et l’appliquer ensuite de manière à faire émerger quelque chose de nouveau qui a du sens. Malheureusement, le dernier obstacle à surmonter est le prix. À 60 £ pour un ou 80 £ pour les deux, le jeu se situe clairement dans la partie supérieure du spectre pour le matériel proposé. La variété de gameplay et de temps de jeu proposés, pour un total de huit heures par boîte pour le scénario, hors nouvelles tentatives avec d’autres personnages, permet au groupe de jeu de vivre au mieux le jeu. Mais il est également vrai que cela pourrait également être le cas avec d’autres jeux dans la catégorie de prix inférieure.

Les groupes de jeu intéressés devraient absolument consulter le jeu et la campagne Kickstarter qui l’accompagne pour voir le jeu par eux-mêmes !

Tags: stratégie de combat, prototype, dungeon crawler, fantasy