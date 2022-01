Gerson commente l’adaptation en France et tourne la page sur le rejet de Sélection : « C’est fini » | Équipe du Brésil

– Je suis un deuxième milieu de terrain, mais je suis plus utilisé en attaque dans mon club. Parfois un peu plus en retrait, cela dépend de la forme de jeu utilisée par notre entraîneur. Je me sens bien, car je suis plus près du but. Avec plus de responsabilité pour faire jouer le jeu offensif de l’équipe – a-t-il expliqué, lors d’une conférence de presse virtuelle promue par CBF.