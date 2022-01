Attraper des oiseaux EM sauvages : la Norvège s’effondre face à la colère de la Suède

Après l’Espagne, championne en titre, la Suède, championne du record, a également atteint les demi-finales du Championnat d’Europe de handball. Dans un duel palpitant en Scandinavie, la Suède l’emporte facilement sur la Norvège. Leur superstar Sander Sagosen est devenue une figure tragique.

L’Espagne, championne en titre, et la Suède, deuxième, suivent le Danemark en demi-finale du Championnat d’Europe de handball. Alors que les champions d’Europe ont assuré leur progression lors du dernier match du tableau principal à Bratislava avec un difficile 28:27 (14:13) contre la Pologne, un véritable drame s’est ensuivi entre la Suède et la Norvège : Après une phase finale impressionnante, les champions d’Europe record de Suède ont décidé du match 24h23 (9h14) et j’ai acheté des billets pour le match pour la médaille à Budapest.

On ne sait pas encore laquelle des deux meilleures nations s’affrontera pour la finale contre le Danemark, champion du monde, vendredi. Cela dépend du résultat de l’étape principale du groupe 1, où une décision sera prise mercredi. Là-bas, la France et l’Islande, championnes olympiques, se sont battues dans des duels à longue distance pour avancer avec le Danemark. La finale aura également lieu dimanche dans la capitale hongroise.

Tout était sous contrôle à 55 minutes…

À la 55e minute, la Suède avait encore 19:23 de retard sur la Norvège autour du joueur vedette Kiel Sander Sagosen. Grâce à un 5-0, le finaliste de la Coupe du monde et le superbe meneur de jeu de Flensburg, Jim Gottfridsson, continuent de faire bouger les choses à l’Ondreja Nepelu Arena. Valter Chrintz de Füchsen Berlin a pris la décision avec un penalty transformé à onze secondes de la fin. La prochaine frappe finale de la Norvège, qui avait entre-temps pris les devants par six buts, a été manquée par Sagosen par derrière quatre secondes avant la sirène finale.

L’ailier droit espagnol Ferran Sole est le meilleur buteur avec cinq buts contre la Pologne pour les favoris du tournoi, qui sont éligibles pour une médaille au Championnat d’Europe pour la sixième saison consécutive. Les champions EM 2020 et 2018 ont mené pendant la majeure partie de la saison, mais ont dû jeter les choses dans la balance contre des outsiders devant 1432 spectateurs. Le gardien Rodrigo Corrales a sauvé une victoire serrée avec un double arrêt spectaculaire à la dernière minute.

L’entraîneur de l’équipe nationale allemande Alfred Gislason n’a aucune chance d’atteindre les demi-finales. La sélection de la Fédération allemande de handball (DHB) a terminé le tableau principal du groupe 2 après 30:29 contre la Russie à la quatrième place. La Norvège a terminé troisième et a joué pour la cinquième place.