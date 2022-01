Qui est Francis Ngannou, le roi des poids lourds de l’UFC ?

Francis Ngannou est l’un des noms les plus en vogue des sports de contact. Le Camerounais de 35 ans vit son meilleur moment. Samedi dernier, à l’UFC 270, il a défendu le championnat UFC Heavyweight en battant Ciryl Gane avec une stratégie surprenante. Son avenir est inconnu et pourrait passer par la boxe. Il s’est lancé un défi sur les réseaux sociaux avec Tyson Fury, qui rend encore plus médiatique son nom. Il est dans un doux moment, mais la route pour arriver ici est très compliquée.

Ngannou traverse l’Europe en bateau pour poursuivre son rêve : devenir boxeur

Francis Ngannou et Mike Tyson lors de l’enregistrement du podcast des légendes de la boxe.

Francis Ngannou est né à Batié (Cameroun). Depuis son enfance, il avait un rêve : devenir boxeur. toujours idolâtrer Mike Tyson, qu’il voulait imiter. Malgré cela, il n’a pas pu commencer immédiatement la boxe. à Pendant 10 ans, il a dû travailler dans une mine pour aider l’économie familiale. Douze ans plus tard, il décide de changer de vie. Il a décidé de vendre la moto qu’il utilisait pour aller travailler et avec l’argent qu’il a gagné, il a acheté tout ce dont il avait besoin pour commencer la boxe. JIl a également déménagé dans une autre ville, où il pourra commencer à pratiquer le sport dont il a toujours rêvé.

A 25 ans, Francis Ngannou réalise que s’il veut devenir boxeur, il devra quitter son pays. Alors, Après avoir économisé tout l’argent qu’il pouvait, il s’est dirigé vers l’Europe. Il a seulement parlé de son plan à sa sœur, et il l’a fait parce que si quelque chose tournait mal, il aurait besoin de son aide. Les marches sont très lourdes. Il a passé plus d’un an à poser le pied sur le sol européen. Il a passé 14 mois au Maroc et a tenté plusieurs fois de sauter par-dessus la clôture de Melilla, qui avait laissé des cicatrices visibles sur son corps. Dans l’une des dernières tentatives qu’il s’apprête à faire (septième), il décide de prendre un petit bateau et arrive à Tarifa.

En Espagne, il a été détenu. Une absence d’accord entre l’Espagne et le Cameroun l’a empêché d’être extradé et a conduit à sa libération. L’idée était d’aller en Allemagne ou en Angleterre, le moteur de la boxe européenne, mais il n’en avait pas les moyens économiques et a pris le bus pour la France..

MMA a croisé son chemin

Ngannou lors d’une séance d’entraînement publique avant l’UFC Fight Night Beijing (2018).

En France, Ngannou a passé quelques jours à dormir sur la route. Heureusement, un organisme d’aide aux immigrants l’a trouvé et lui a proposé de l’aider. Au lieu de recevoir de la nourriture, il a demandé du travail. Il était d’accord avec l’agréable surprise qu’il y avait une salle de gym MMA à côté. Ce n’était pas de la boxe, mais le rêve était proche. Le principal obstacle était l’argent, puisqu’il n’en avait pas les moyens, mais Fernand López, propriétaire de la MMA Factory, a vu ses qualités et l’a formé gratuitement.

Avec le talent dont il a fait preuve, à 27 ans (2013), il fait ses débuts professionnels. En seulement six combats, ils ont reçu un appel de l’UFC. Son parcours dans l’entreprise a été brillant. Six victoires, toutes avant la limite, ont ouvert la porte au titre. Il est tombé à Stipe Miocic puis à Derrick Lewis. Les relations entre Ngannou et López sont fragiles. Ensemble, ils ont renoué avec la victoire contre Blaydes et Le Cameroun décide de rompre avec son entraîneur. Il fera ses préparatifs aux États-Unis.

Le changement a fonctionné, car après trois victoires, il a retrouvé Stipe Miocic, qu’il a vaincu cette fois pour devenir champion. La séparation a été bonne d’un côté, mais elle a provoqué une rupture entre Ngannou et celui qui avait misé sur lui. Tout s’est envolé lorsque López a publié une vidéo du combat du Cameroun avec Gane. Le combattant français a commencé à s’entraîner dans le même gymnase que Francis dans ses phases finales. Alors, le combat de samedi dernier était personnel. Ngannou a remporté la victoire, a réaffirmé son statut de roi des poids lourds et a mis fin à la rivalité de la meilleure façon possible pour lui.

Son rêve de devenir boxeur est toujours là

L’avenir de Francis Ngannou n’est pas clair. À l’UFC 270, il a disputé le dernier combat qu’il a signé avec l’UFC, mais lorsqu’il a remporté la ceinture, ille contrat est automatiquement renouvelé pour trois batailles ou un an (ce qui vient en premier), évidemment vous devriez le revoir avec l’UFC, et il est temps de négocier. Avant d’affronter Gane, Le Camerounais avoue qu’il ne combattra plus pour une somme infime (600 000 dollars) et a échangé des messages sur les réseaux sociaux avec Tyson Fury. Une fois le procès terminé, le défi est réapparu sur les réseaux sociaux. Façade ou quelque chose de réel ? C’est l’inconnu qu’il faut maintenant lever. Ngannou est le roi de l’UFC chez les poids lourds et il veut le rentabiliser.