Lionel Messi : 3 points et critiques meurtrières, après le Ballon d’Or, Leo lapidé en France | NCZD | FOOTBALL-INTERNATIONAL

Presque au milieu de la saison, Lionel Messi n’a pas explosé en Ligue 1. L’Argentin, qui n’a inscrit qu’un seul but et trois passes décisives sur ces neuf matches, est revenu sur le flou lors du match nul face à Lens (1-1) lors du choc de samedi dernier au stade Bollaert-Delelis.

Le tir au but qui a touché le poteau (18 minutes) a été le seul fait marquant du vainqueur du Ballon d’Or. Ensuite, ’30’ de ‘Les Bleus’ a été signalé pour avoir perdu le ballon, ce qui s’est soldé par un match nul. destination locale. De plus, la contribution du sud-américain était médiocre et les médias locaux lui accordaient de faibles notes.

Depuis qu’il a reçu son septième prix du magazine France Football, on s’attendait à voir la meilleure version de Messi. Cependant, Lionel n’était pas intéressé contre Nice mercredi dernier et a répété un numéro contre Lens dans lequel L’Equipe le classait à peine quatrième. Bientôt, la moitié des Gaulois débattaient de la note.

« De toute évidence, il n’est pas encore arrivé. De nouveau ralenti par le poteau à la 18e minute, il a ensuite gâché de nombreux matchs qui sont devenus une habitude à Paris. Lui qui a perdu le ballon avec Medina qui a mené au but de Lens.”, montre la publication du prestigieux média français sur les 90 minutes de l’ancien Barcelone.

À son tour, Le Parisien a à peine donné à Leo Messi un trois pour ce qu’il a fait sur le terrain. Comme d’autres journaux gaulois, le journal de la capitale française cite aussi les points positifs d’un coup de pied sur le poteau qui pourrait changer la chance de l’Argentin et la responsabilité de perdre le ballon qui s’est terminé dans la joie de l’adversaire.

« Le septuple Ballon d’Or aurait pu mettre… PSG sur la bonne voie, mais son tir touche le poteau. Il était même en avance dans le but de Lens, perdant le duel avec Médine avant que ses coéquipiers ne s’arrêtent de jouer… », a confirmé la publication publiée ce dimanche.

Quoi qu’il en soit, Messi a eu le temps de récupérer et de secouer ses épines contre le Club de Bruges en milieu de semaine lors de la finale de groupe de la Ligue des champions. Bientôt, l’Argentin montera sur le terrain pour affronter Monaco au Parc des Princes lors de la 18e journée du championnat national.

J’accepte notre bulletin : Nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.