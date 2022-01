Assassin’s Creed Unity ne peut pas aider à reconstruire Notre-Dame

Bien que les développeurs d’Ubisoft eux-mêmes aient sagement mis la main dessus depuis les jours qui ont suivi la catastrophe Incendie de la cathédrale Notre-Dame en avril 2019, de nombreuses voix soutiennent l’utilisation des jeux vidéo Assassin’s Creed: Unity comme base de la reconstruction d’un des symboles de Paris. Deux ans et demi après cet événement malheureux, un dernier mot symbolique semble tomber sur l’hypothèse bien que suggestive, voilà pourquoi.

De la fumée s’échappait encore du toit de la cathédrale Notre-Dame en ruine lorsqu’une idée intéressante a germé sur les réseaux sociaux : pourquoi ne pas profiter du formidable travail des développeurs de jeux vidéo Assassin’s Creed: Unity reconstruire la cathédrale à partir d’un modèle tridimensionnel qu’il a recréé numériquement presque tous les détails du monument ? Ubisoft s’est immédiatement engagé dans l’objectif, en faisant un don d’un demi-million d’euros et en ouvrant une semaine de téléchargements gratuits du titre via la plateforme Uplay. De plus, il a fait remarquer qu’il n’était pas impliqué par le gouvernement français, le propriétaire de la cathédrale, mais qu’il serait éventuellement prêt.

Ubisoft

Cependant, la réalité est bien différente et le portail le dit bien Polygone, souligne comment la construction numérique de la cathédrale suit la logique associée au gameplay du jeu, par exemple ajouter un câble et maintenir pour permettre à l’avatar de grimper et d’ouvrir les fenêtres ou, comme notifié à The Verge par le directeur artistique Mohamed Gambouz, le toit de l’église elle-même a été rendu plus plat et plus linéaire que le plus complexe de la conception originale pour permettre un parkour plus subtil.

Même si à première vue le modèle numérique peut sembler être une reproduction fidèle de l’original, en réalité les différences sont nombreuses comme par exemple dans l’alignement presque total des sculptures complexes des différents tympans. Dernier point, mais non le moindre, discours relatif à la propriété intellectuelle : Notre-Dame est une propriété de l’État français et donc toutes les statues, peintures et détails de rosaces ont été modifiés pour se conformer à la loi. Les orgues sont aussi des versions différentes, comme divulguer à UbiBlog.

je sais Assassin’s Creed: Unity n’étant donc plus une ressource à considérer, il ne faut pas penser que la reconstruction de Notre Dame n’impliquera pas beaucoup de solutions technologiques : c’est tout ce qui est et sera exploité pour la reconstruction de la cathédrale.