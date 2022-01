VOTÉ PAR NOUS : NEWS 11 JANVIER 2022

***

Entretien avec Philip Lane : « Cette année, une hausse des taux est très improbable »

Il est « très peu probable » que les taux d’intérêt de la BCE augmentent cette année car l’inflation reviendra en dessous de son objectif de 2% en 2023 et 2024, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni. La reprise est solide, en Italie et en Europe. Et la BCE reste prête comme d’habitude à intervenir contre la fragmentation, à savoir l’élargissement du spread. « La politique monétaire ne peut pas être mécanique si elle est appliquée dans 19 pays ». Ainsi Philip Lane, l’économiste en chef de la BCE, dans une interview exclusive avec Il Sole 24 Ore…

Isabella Bufacchi, Sole 24 Ore

Choc énergétique, entreprise à risque

Le Premier ministre Draghi a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la forte hausse des prix de l’énergie et revenir à d’éventuelles contributions de ceux qui ont des bénéfices supplémentaires. Mais les entreprises semblent désormais à la limite : agro-alimentaire, manufacturier, mécanique, mode montrent bien que le doublement des coûts de l’énergie ne peut plus être absorbé en faisant baisser les marges. Cela signifie qu’à court terme, les coûts seront imputés aux produits finis, ce qui déclenchera l’inflation. Pendant ce temps, l’Europe ne semble pas avoir de stratégie d’intervention immédiate, tandis que les scénarios géopolitiques et les tensions russes compliquent le tableau. L’Italie et l’Allemagne intensifient les discussions de peur que la France, forte dans le nucléaire, ne profite de la crise…

Celestina Dominelli et Giovanna Mancini, Sole 24 Ore

Epargne clôturée en 2021 sur un nom géré

Épargne Italie 2021 clôturée quand elle a commencé : pour le compte des administrés. Pour confirmer la tendance record d’hier de la gestion d’actifs, les données de collecte et d’équité des trois principales sociétés italiennes cotées actives dans le secteur sont arrivées: Banca Mediolanum, Anima et Fineco …

Marco Capponi, Finance Milan

