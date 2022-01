5 titoli per il Giorno della Memoria che ricade il 27 janvier; ogni anno per ricordare una tragiquea, un pezzo della nostra storia che mai dovrebbe essere replicata o resa positiva. Ed semper per questo motivo che anche il mondo videoludico si adoperato per rendere quel periodo storico impresso nelle menti della community. Esistono diversion study che dimostrano colombe au Royaume-Uni, par exemple, il 52% delle persone non conosce la storia dell’Olocausto e di quanti ebrei, morti, ci sono stati. Di giochi da inserta in questa lista ce ne sarebbero di più, ma noi ne forniremo solo 5 tra quelli più sconosciuti, usciti un po’ in sordina o non usciti affatto per vari problemi. Ovviamente ti spiegheremo tutto nel dettaglio.

Uno tra i più conosciuti, invece, Wolfenstein : Le Nouvel Ordre; en tant que, MachineGames, vediamo un futuro in cui le Terzo Reich riesce a vincere La Seconda Guerra Mondiale e, en conséquence, je drammi e le tragédiee che possiamo solo immaginare oggi vengono riportate nel gioco.

L’Olocausto, in questo titolo, non praticamente mai finito e lo mostra con l’avanzamento della storia, portando il giocatore addirittura in un campo di concentramento. Ovviamente parliamo di un gioco fantascientifico-ucronico e le differenze con un probabile futuro si vedono chiaramente, tanto da diventare quasi irrealistiche.

5 titoli per il Giorno della Memoria : Lumière dans les ténèbres

Iniziamo i 5 titoli per il Giorno della Memoria con Lumière dans les ténèbres: titolo storico educativo che spiega l’Olocausto in Francia. Ci sono voluti ben dieci anni di lavoro per poter portare alla vita il videogioco. Il lancio previsto per il 27 gennaio 2022 e potrà essere giocato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC, totalement libre de jouer, quindi gratuite. Ma come mai stata scelta la Francia per ricordare una delle tragiquee più grandi che ci sia mai stata ?

La spiegazione semplice : lo sviluppatore francese e chi meglio di lui per poter spiegare la loro storia ? Tutta la sua famiglia ha vissuto nella memoria dell’Olocausto francese, con la donna che si prendeva cura dei bambini provenienti dal Regno Unito. Luc Bernard, directeur du projet, ha voluto omaggiare ciò che in molti hanno vissuto portando una vera e propria esperienza curando ogni minimo dettaglio. Per esempio il voler portare la sensazione dove il giocatore pensa di poter scegliere liberamente e invece no: perché durante l’Olocausto non era possibile fare una scelta libera.

Ma non tutto oscuro ciò che verrà raccontato nel gioco in uscita ; esistono degli eroi nascosti, comuni mortali che hanno bisogno di essere ricordati nonostante nessuno conosca il loro nome. Et tutto ciò sarà possibile tramite la vita dei tre protagonisti : Moïse, Bluma et Samuel. Parliamo di una famiglia polacca (ovviamente ebrea) con padre, madre e figlio che le trasferiscono en France in cerca di una vita migliore, nella speranza di trovare occasioni che altrove non avrebbero avuto. Purtroppo, però, non oro tutto ciò che luccica e la storia parte dalla città natale dello sviluppatore.

Mon souvenir de nous

Mon souvenir de nous entra nei 5 titoli per il Giorno della Memoria come titolo semi-sconosciuto; troviamo una storia incentrata sulla guerra, sull’Olocausto e su ciò che questi elementi hanno causato alle persone. Un gioco che ti fa sentire proprio vient quando appoggi le mani al vetro della macchina ; magari lo hai fatto perché hi visto qualcosa di bello, di speciale, e il respiro ricopre il vetro di condensa. Poi tutto evapora e non ti rimane che vedere un vetro sporco, macchiato dalle mani che segneranno a vita il finestrino.

Provenienti da ambienti sociali diversi, una Ragazza et un Ragazzo si incontrano per vivere giornate all’insegna del divertimento. Niente li può toccare, niente sembra essere rawle. Eppure tutto crolla, tutto si appanna ed esce fuori l’odio, la paura e la cocardia che si trasforma à coraggio. Per spiegare ciò, però, troviamo elementi che effettivamente non sono mai esistiti nella realtà proprio come i soldati-robot. L’histoire présente su Playstation 4 (compatible avec PlayStation 5 tramite un aggiornamento gratuit) ed ha un prezzo à 19,99 €. Su PC, invece, il coûte si abbassa à 14,99 € e devi rispettare i seguenti requisiti minimi :

Système d’exploitation : Windows 7 ou supérieur ;

Processeur : processeur double cœur 2,5 GHz ;

Mémoire : 4096 Mo en RAM ;

Calendrier vidéo : Intel HD 4400 ou équivalent.

À travers le temps le plus sombre

Période historique : 1933 ; Hindenburg elegge Hitler come cancelliere e questa notizia viene appresa e assimilata dal protagonista che si ritrova a resistere per la propria libertà. Un titolo che entra a mani basse tra i 5 titoli per il Giorno della Memoria, dove l’esperienza di gioco diventa una stretta allo stomaco e al cuore. La strategia ciò che ti farà resistere per tutto il periodo in cui ti ritrovi a dover aiutare i tuoi alleati, a sopravvivere per poterlo fare. Fai uno sbaglio? La responsabilità non cadr solo su di te, ma anche sulla squadra che gestirai settimana à settimana.

Un gioco non adatto a tutti, effettivamente, dove solo un appassionato del genere può godere appieno di un prodotto simile, ma consigliamo di dargli un’occasione; vengono mûrircorsi dei tempi storici molto importanti e precisi, che possono rappresentare effettivamente la mentalità di chi provava a lottare rimanendo nell’ombra.

Il gioco non presenta la lingua italiana e potrebbe essere un bel problema per chi non sconosce l’inglese. Il prezzo su Fumer à 14,99 € e possiede ben 56 réalisation da sbloccare nel corso delle varie missioni in cui ti troverai. Per poter provare il titolo hi bisogno di rispettare i seguenti requisiti minimi :

Système d’exploitation : Windows 7 ou supérieur ;

Processeur : 2,4 GHz ;

Mémoire : 4 Go en RAM ;

Calendrier vidéo : 1 Go ;

Mémoire sur la discothèque : 2 Go dans l’espace disponible.

L’imagination est la seule échappatoire

Non salut mai sentito parler sur questo gioco ? Non préoccupé, parce qu’absolument normal ; L’imagination est la seule échappatoire entra tra i 5 titoli per il Giorno della Memoria anche se, all’effettivo, non stato mai pubblicato. Parliamo di un prodotto nato dalla cajou di Luc Bernard, autore del primo gioco portato in questa lista, e che purtroppo stato accantonato per la sua « stranezza ». Anche in questo caso vediamo l’avventura incentrata in Francia, colombe un bambino ebreo francese tenta la fuga da una Parigi ormai sotto il controllo dei tedeschi.

Il titolo doveva uscire per NintendoDS molti anni fa, con un PEGI 16+ e publié de Alten8. Ciò che rende forte questo progetto il fatto che ogni tentativo di scappare portato avanti dal bambino, porterà all’apertura di una nuova nota. Un testo in cui viene spiegato il numero di bambini morti a causa dell’Olocausto ; parliamo di milioni di esseri umani che hanno terminato la propria vita per un motivo o per un altro ed erano in molti a rifugiarsi nel mondo delle fiabe o, semplicemente, nella fantasia. A volte era l’unico modo per fuggire da una realtà ormai impossibile.

Questo prodotto, però, non vide mai la luce ; se ne parl a lungo nel 2008, ma ciò non portò altro che all’annullamento della pubblicazione ufficiale. Specialmente per colpa delle critiquee ricevute dal New York Times che trovò il modo di spiegare una situazione particulier come quella in un modo forte, fin troppo, e sicuramente non avrebbe trovato il pieno appoggio dall’utenza.

Coût de la liberté

In questa lista di 5 titoli per il Giorno della Memoria esiste anche un gioco che stato considerato come una grandissima offesa dalla popolazione ebrea. Questo perché la storia narra le vicende di un ufficiale tedesco nella Seconda Guerra Mondiale e, ovviamente, non si vedranno fiorellini colorati o simili. Prodotto otan dans Pologne e mostrato al mondo con une bande-annonce sur YouTube che venne considerato come un oltraggio alla memoria della Shoah. Fatti nudi e crudi portati dal lato sbagliato della situazione, dove sembri incoraggiare atteggiamenti disumani senza alcun rispetto.

Nel trailer del gioco presente, tra le tante cose, il canello per l’ingresso al campo di concentramento di Auschwitz (così si presume, in quanto non sembrano esserci affermazioni da parte degli sviluppatori). A caratterizzare il cancello proprio la scritta « Arbeit macht frei ». En base a ciò non si mossa solo la popolazione ebraica, ma anche Lukasz Lapczynski, portavoce della procura polacca, che ha avviato un’indagine aperta.

Anché l’Institut de la mémoire nationale,agenzia governmentativa, ha mosso interesse verso la questione portando alla luce altri reati commessi dagli sviluppatori facendo diventare un’indagine per : propagazione del fascismo, insulto alla nazione e persecuzione di un popolo per la sua affiliazione nazionale ed etnica.