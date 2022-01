Accident d’Egan Bernal, en direct: état de santé du cycliste et dernières nouvelles après une collision avec un bus à Gachancipá

Alors qu’Egan Bernal est soigné à la clinique de La Sabana pour se remettre de l’accident qu’il a subi lundi dernier, le coureur Ineos qui était au camp d’entraînement en Colombie est parti pour l’Europe, comme prévu.

Comme prévu @INEOSGrenadiers est en route pour l’Europe. Avec une nette diminution de @Eganbernal et maintenant le crash de Brandon Rivera est ajouté. Ce sont les choses de la vie et du cyclisme, qui est l’un des sports les plus dangereux au monde. #bielasypedalespic.twitter.com/3mDQrLf1kC ? Bielasypedales (@bielasypedales) 27 janvier 2022

Ce jeudi, Brandon Rivera, ami d’Egan Bernal et partenaire chez Ineos, a eu un accident alors qu’il s’entraînait sur la route Cundinamarca – Boyacá sans détails sur une éventuelle erreur du véhicule ou sur la négligence du conducteur.

Rivera transféré à la même clinique Universidad de la Sabana où Egan Bernal se trouve depuis lundi dernier après un grave accident et des informations médicales plus précises sont attendues dans les dernières heures.

Xiomy Guerrero était la petite amie d’Egan Bernal lorsqu’il est devenu champion du Tour de France en 2019. La relation a pris fin et on savait peu de choses sur lui jusqu’à l’accident subi par le cycliste lundi dernier.

La première personne à parler aux médias a été Guerrero, qui s’est présentée comme le représentant du coureur Ineos et a signé une déclaration sur son état de santé, publiée par « Tim Egan Bernal ».

Ses apparitions devant la caméra et sa prétendue proximité avec les champions actuels du Giro d’Italia ne sont pas passées inaperçues dans les commentaires et les spéculations. Xiomy lui-même en parle et à travers une secousse, veut répondre à quelqu’un sur le lien qu’il entretient, se référant au fait qu’après avoir mis fin à la cour, ses sentiments changent, cela ne doit pas être pour le pire.

« Quand apprendrons-nous à apprécier et à comprendre que nous ne sommes pas tous pareils ? Quant à vous, l’ordre de la vie est de repartir avec haine et rancune. Pour moi, changer les sentiments avec respect et gratitude. « , a-t-il écrit sur son compte Twitter.

La santé d’Egan Bernal a transcendé le cyclisme et du monde du sport et de tous les sièges de la société ont envoyé un message d’encouragement aux cyclistes. Fortaleza rejoint les gentils, avec un style particulier.

Tu me manques plus que jamais

et je ne sais pas quoi faire…

Je me réveille le matin et je me souviens de toi

Attends un autre jour pour vivre sans toi

Les miroirs ne mentent pas

J’ai l’air si différent

Tu me manques… nous vous présentons @Eganbernal

sanglot! pic.twitter.com/Ru3bXfHocj ? Forteresse CEIF (@FortalezaCEIF) 27 janvier 2022

Les champions du Giro d’Italia se remettent actuellement d’un grave accident et de leur pays européen, ils rendent hommage.

Alors qu’il reste 100 jours avant que la « corse rose » ne passe par Rivarolo Canavese, la province de Turin qui accueillera l’étape 15, des appels au soutien et à la proximité ont été lancés au château de Rivarolo Canavese avec le message : « Forza Egan ». Le coup de pouce est venu au champion par sa mère, Flor Marina Gómez, qui l’a remercié pour le geste.

En gardant Egan Bernal privé, aucune photo du cycliste n’est connue depuis le moment où il a été référé à la clinique La Sabada jusqu’à ce jeudi lorsque sa mère, Flor Marina Gómez, a publié une photo sur son compte Instagram dans laquelle elle lui tenait la main. fils.

Concernant la cause de l’accident vécu par Egan Bernal, plusieurs versions ont émergé. Dans une analyse de ce qui s’est passé, Tom Pidcock, associé colombien chez Ineosblâmez la position extrême que vous avez sur le vélo de contre-la-montrequi selon lui ne doit pas être utilisé en entrainement sur routes à circulation.

« Il est clair que maintenant, il est beaucoup plus dangereux de s’entraîner sur un vélo de contre-la-montre. Je ne pense pas que nous devions arrêter de nous améliorer dans le temps, mais nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons nous entraîner en toute sécurité et essayer d’éviter cela. accident », a-t-il déclaré dans un communiqué à la BBC.

Il a bien réagi au mouvement de ses quatre extrémités et à l’infection qu’il a eue, qui a été causée par une perforation pulmonaire, est descendu et a bien répondu au traitement antibiotique, a déclaré Santiago Botero dans le rapport que la famille d’Egan lui a remis.

En descendant à Las Palmas, des taches d’huile ont envoyé Santiago Botero s’écraser au sol, se cassant la hanche. L’ancien champion du monde subira une intervention chirurgicale aujourd’hui à 15h00, la procédure dans laquelle les plaques seront placées.

« En attendant l’opération et tout va bien. Ensuite, pensez au processus de récupération », a-t-il déclaré depuis l’hôpital. Gagnez du sport.

L’accident d’Egan Bernal a choqué tout le pays et le monde du sport. Sa santé est une priorité en ces premiers jours postopératoires, mais les fans veulent aussi le revoir sur la route. Egan, grâce à la détermination dont il a fait preuve tout au long de sa vie, il réussira sûrement. Nous vous invitons à lire la chronique de Carlos González. sur.

Les habitants de Zipaquirá, la ville natale d’Egan Benal, se sont unis pour exiger la santé du cycliste et lui ont envoyé des messages d’encouragement via Noticias Caracol.

Les habitants de Zipaquirá ont envoyé un message de soutien à Egan Bernal. « Egan est un symbole national, la fierté de la Colombie », ont assuré des habitants souhaitant un prompt rétablissement à l’athlète. https://t.co/Ky1678VTwTpic.twitter.com/lmCR1FBXh2 ? Nouvelles d’escargot (@SnailNews) 27 janvier 2022

Sur les réseaux sociaux, circulent des photos dans lesquelles Egan Bernal est vu en train de manger à l’hôpital, qui sont des fake news. L’image ne correspond pas à la situation actuelle des cyclistes et correspond à 2019, lorsque la clavicule a été fracturée.

Chez MARCA Claro, nous faisons référence à similitudes entre Egan Bernal et Marco Pantani, tous deux nés le 13 janvier, champions et marqués par de graves accidents. La légende italienne après avoir subi des fractures ouvertes au tibia et au péroné à la jambe gauche, s’est rétablie et a remporté le Giro d’Italia et le Tour de France en 1998.

Colombia, même depuis la clinique, avait pensé à l’histoire du pirate et lors de sa première conversation avec son agent, Giuseppe Acquadro, il a posé des questions à ce sujet.

« Je lui ai rappelé que quelques années plus tard, Marco avait remporté le Giro et le Tour », a déclaré l’Italien Journal.

Ancien cycliste professionnel Santiago Botero a déclaré avoir parlé à des personnes proches d’Egan Bernal, qui lui a raconté ce qui s’est passé lors de cet entraînement fatidique lundi dernier.

« Je parlais à des gens proches de moi et Le problème était qu’il était distrait, à tel point que le bus l’a dépassé et que les passagers ont réussi à descendre. De plus, il y avait deux (cyclistes) devant, il n’était même pas seul. Il ne pouvait pas voir et s’est écrasé à 40 ou 45 kilomètres à l’heure. La pire chose qu’un cycliste puisse vivre est de heurter un objet statique », a-t-il déclaré. Radio Bleue.

Bien que le dernier rapport de la clinique La Sabana ait été rendu mercredi soir, on ne sait pas officiellement si Egan Bernal réagit de manière satisfaisante au traitement. et il a eu des mots avec son père.

« J’ai vu un peu mieux. J’ai échangé quelques mots avec lui, puisqu’il parlait un peu. Au milieu de tout, nous nous sommes calmés parce que sa santé est meilleure que les jours précédents », a déclaré Germán Bernal lors d’une conversation avec Temps.

Ce jeudi marque la barre des 72 heures, déterminée par les médecins de la clinique La Sabana, cruciale pour le rétablissement d’Egan Bernal après l’opération qu’il a dû subir. Des nouvelles des cyclistes sont attendues aujourd’hui et chez MARCA Claro, nous rapporterons tous les événements entourant le champion.