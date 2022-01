Visage souriant, il y a 50 ans est devenu une marque millionnaire

Jusqu’en 1997, seul le logo était déposé. Cette année-là, peu de temps après avoir rejoint l’entreprise, Loufrani a décidé qu’il était temps d’enregistrer une marque textuelle, a déclaré « le sourire« Peu de temps après, une autre intuition décisive. »Dans ces années, j’ai développé la première émoticône graphique, les images que nous voyons dans les messages texte et que nous utilisons tous, tous les jours« , Explique.

Les affaires marchent bien grâce à la simplicité d’un logo universel, reconnaissable et désormais omniprésent. Aujourd’hui, il apparaît sous la marque sur quatorze catégories de produits, de la mode aux accessoires, des produits de beauté à l’ameublement. Mais il y a aussi l’édition, la nourriture et la boisson. Comment décririez-vous votre entreprise après un demi-siècle de vie, dont les actifs ne sont pas physiques, mais tournent autour d’un trait de crayon ? Loufrani a dit : « Nous sommes une société de licence, ce qui signifie que nous travaillons ensemble partenaires de marque con i nostri et partenaires de vente au détail. Nous apportons notre image, nos valeurs et notre créativité en dot, ainsi que nos conceptions; ils y apportent leur production, leurs ventes, leur logistique et leurs valeurs. C’est la fusion de deux visions« .

La collection de smileys est vendue dans environ quatre-vingts pays. « Cela fait de nous l’une des cent premières sociétés de licence au monde – dit Loufrani -. Nos concurrents directs sont des plantes vertes transgénérationnelles telles que Topolino, Hello Kitty, Snoopy. Mais aussi des marques comme Fila, Kappa, Lee Cooper, Playboy et Rolling Stones« . » Après tout, Smiley avait une position très étrange, parce que c’est la seule grande entreprise du genre qui ne vient pas du cinéma, des livres, des dessins animés, musique, jeux vidéo – souligne les entrepreneurs, qui veulent expliquer comment les entreprises sont encore privées aujourd’hui -. Le smiley n’est pas officiellement un symbole comme Mickey Mouse ou la bouteille de Coca-Cola, mais il a résisté à l’épreuve du temps et est définitivement devenu une icône de la culture pop, connu et aimé dans le monde entier.« .

Que faut-il pour essayer ?

L’histoire de Smiley est une invitation à laisser libre cours à l’imagination, comme le suggère Stephen Key, inventeur en série et entrepreneur aux multiples succès dans son domaine. »Vous n’avez pas besoin de puiser dans vos économies ou de quitter votre emploi pour concrétiser vos idées – résume Linkedin retracer son histoire -. Vous n’avez pas besoin d’un co-fondateur, d’un investisseur ou même d’écrire un plan d’affairesPour expliquer à quel point c’est simple, Key raconte un épisode : « Pour une entreprise qui fabrique des paniers à jouets et qui a un accord avec Michael Jordan, je propose juste non seulement d’utiliser sa figurine, mais aussi de faire un tableau entier dans le dessin du joueur. Ils m’ont immédiatement offert une redevance de 3%« . Ce qui continue d’être payé pendant une décennie ou plus.

L’inattendu n’est rien de moins. Comment se défendre contre le vol de propriété intellectuelle ? Key suggère de commencer par passer le temps identifier soigneusement les entreprises qui accordent le plus d’attentionInnovation ouverte. Ces entreprises, soutient-il, ont tout intérêt à garder leurs portes ouvertes aux innovateurs, car elles savent qu’elles produiront un carburant précieux qu’elles peuvent difficilement trouver dans les départements de recherche et développement. Inviter à penser positivement. Tout comme les smileys.