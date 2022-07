Un premier ministre qui veut quitter l’OTAN ? Il n’est pas exclu en France

Un champ de bataille important entre la mouvance présidentielle de la République en Avant ! (aux élections dans la coalition Renouveau) et la coalition de gauche Nouvelle Union écologique et sociale (Nupes) deviennent la ville normande de Caen. Le leader du Nupes, Jean-Luc Mélenchon, vient d’arriver mercredi pour soutenir le jeune candidat de sa coalition. Le succès de Noé Gauchard, 22 ans, portera un coup dur au mouvement au pouvoir – la première ministre nouvellement nommée Elisabeth Bornová est également candidate à un siège au parlement.

« Un autre Premier ministre peut-être » il gronde au palais des congrès de Caen Mélenchon, qui a commencé à briguer le poste de Premier ministre dès la proclamation des résultats du premier tour de l’élection présidentielle. Bien qu’il ne se soit pas qualifié pour le second tour comme prévu, il a reçu plus de voix que prévu.

Le politicien de 70 ans, dont le programme comprend, entre autres, l’abandon de l’OTAN et le protectionnisme économique, suscite un grand intérêt pour la ville balnéaire – les salles de congrès sont pleines et des centaines d’autres parties intéressées doivent rester à l’écart.

Les résultats des élections peuvent ainsi donner lieu à trois scénarios différents. Dans le premier, Macron et son équipe espèrent au moins 289 sièges. Dans un tel cas, l’Elysée et le gouvernement peuvent compter sur une majorité au parlement et mener à bien leur programme électoral sans risquer d’être bloqués par l’opposition. Après tout, c’était à cela que ressemblait le premier mandat de cinq ans de Macron, alors qu’il avait 350 députés disponibles après les élections de 2017.

Le deuxième scénario table bien sur la victoire de Macron et de ses alliés, mais sans atteindre l’objectif des 289 députés évoqué plus haut. Selon les sondages, il s’agit d’une option tout à fait réaliste qui nécessitera la coopération de l’opposition.

La coalition Mélenchon ne soutiendra probablement pas une politique de « président des riches », comme ils se réfèrent à Macron, et encore moins l’extrême droite Association nationale Marine Le Pen. En tant que tel, Macron devra peut-être compter sur la coopération avec les quatre arrières, à savoir le Parti républicain conservateur et leurs alliés.

Enfin, la troisième option répondrait aux ambitions de Mélenchon – si sa coalition de Français, Verts, Socialistes et Communistes devenait le groupe le plus nombreux au parlement, Macron serait contraint de le nommer à la tête du parlement. gouvernement.

Pour de tels contextes, où le président et le gouvernement sont issus de camps politiques différents, le terme de cohabitation est utilisé, et la France en a fait l’expérience dans le passé. Sous la présidence de François Mitterrand, Jacques Chirak était premier ministre, quand lui-même est devenu plus tard chef de l’Etat, il avait le socialiste Lionel Jospin comme premier ministre. La France n’a pas connu cette situation depuis 2001, lorsque des élections législatives se sont tenues quelques semaines après l’élection présidentielle. Pas possible cette fois non plus.