Défenseur : les Tchèques chercheront aussi des partenaires au-delà du V4, la France a du sens grâce au point

Bruxelles – Au cours de l’année de la présidence tchèque de l’Union européenne, le gouvernement tchèque a l’intention de nouer plus que jamais des relations avec des pays extérieurs au groupe de Visegrad, vers lesquels le gouvernement précédent était orienté. Le ministre des Affaires européennes, Mikuláš Bek, a déclaré aux journalistes tchèques aujourd’hui à Bruxelles. Lors de la première réunion au siège de la Commission européenne, il a évoqué, entre autres, les préparatifs de la présidence, qui débutera en juillet. Selon Bek, les nouveaux partenaires tchèques devraient inclure, par exemple, la France, qui dirige actuellement l’UE. Selon le ministre, la République tchèque devrait également être prête à jouer le rôle de médiateur dans les conflits sur l’État de droit, menés par les institutions de l’UE avec la Pologne et la Hongrie, sans transiger sur les principes fondamentaux.

« Je pense que cette orientation est compréhensible lorsque nous discutons du mix énergétique », a déclaré Bek, faisant référence au soutien aux investissements nucléaires, pour lesquels la France et la République tchèque ont fortement fait pression. Les pays de l’UE préparent actuellement des commentaires sur la proposition de la Commission européenne de désigner le noyau comme une ressource durable sous certaines conditions, qui vise à attirer les investisseurs. La soi-disant taxonomie est l’un des sujets abordés par Bek dans la commission d’aujourd’hui, avec les propositions climatiques et les préparatifs de la présidence tchèque. Il a notamment rencontré la vice-présidente de la commission tchèque, Věra Jourová, et le commissaire européen hongrois, Olivér Várhelyi.

Selon Bek, outre la France, que le gouvernement mentionne directement dans son énoncé de programme, la République tchèque devrait également se concentrer sur une coopération plus étroite avec l’Allemagne ou d’autres pays en dehors du groupe de Visegrad, qui comprend, outre la République tchèque, la Hongrie, Pologne et Slovaquie.

Malgré la priorité de la présidence, sur laquelle le gouvernement doit encore se mettre d’accord, les Tchèques devront aborder le rôle de médiateur dans le débat de plus en plus houleux sur les principes de l’État de droit, que l’UE mène avec Budapest et Varsovie , à partir de juillet.

« Nous devons être capables de combiner notre orientation sur les valeurs avec le rôle modérateur des débats européens, ce qui ne sera pas facile, mais je suis sûr que nous trouverons notre chemin », a déclaré Bek. Il a ajouté que le gouvernement ne devrait pas transiger sur sa position, que ses membres avaient dans l’opposition l’année dernière. A l’époque, ils étaient nombreux à critiquer l’attitude du cabinet d’Andrej Babi trop accommodante sur la question de l’Etat de droit en Pologne et en Hongrie.

« Si je me souviens bien de la position de l’opposition d’époque, on ne peut pas transiger sur certains principes », a par exemple rappelé le ministre à la voix du Sénat, qui s’est félicité de l’adoption de règles conditionnant les prélèvements sur le budget de l’UE au respect de la règle du principe de droit. Les différends sur leur application pourraient s’étendre jusqu’à la présidence tchèque. Cependant, le gouvernement de Petr Fiala n’a pas encore pris de position claire sur ce sujet et, selon Bek, un grand débat l’attend.