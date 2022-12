Un aquarium géant a explosé en plein Berlin. L’explosion a été si forte qu’elle a été enregistrée par deux sismographes | iRADIO

Un aquarium de 16 mètres de haut a explosé à l’hôtel Radisson de Dom Aquaree en #Berlin. L’eau s’écoule dans l’hôtel et dans la rue, puis la majeure partie va dans les égouts. Deux personnes ont été blessées. pic.twitter.com/cDoLZu8kJd – SUIVANT (@nexta_tv) 16 décembre 2022 Au centre de Berlin, un aquarium géant faisant partie d’un complexe comprenant un hôtel et d’autres services a explosé et de l’eau s’est déversée sur les environs. Selon la police, deux personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital. La police a exclu l’attaque, le journal Bild rapportant que l’aquarium a explosé en raison d’un épuisement matériel malgré sa récente rénovation. La maire de Berlin, Franziska Giffey, a qualifié la situation sur le terrain de « véritable tsunami ».





9h13 16/12/2022 (Mise à jour : 13:00 16/12/2022)



« J’ai entendu un big bang et un long bang », a déclaré une touriste française, qui s’est présentée sous le nom de Rosalie, dans une interview avec ČTK. Le coup l’a réveillé et il a découvert ce qui s’était réellement passé plus tard. Il a également appris par le personnel de l’hôtel qu’il devait quitter la chambre. « Nous nous sommes précipités pour faire nos bagages », a-t-il déclaré.

Les pompiers ont escorté Rosalia, son petit ami et d’autres clients de l’hôtel. « Tout a été détruit, comme une explosion, mais tout était mouillé », a-t-il dit. Rosalia a réussi à partir avec ses affaires, mais certains des invités étaient moins bien lotis.

Incroyable réveil ce matin. L’aquarium de l’hôtel Radisson de Berlin où je logeais a explosé. Photos d’aquarium à peine 12 heures plus tard. J’espère que personne ne sera blessé. pic.twitter.com/Cez0FBV0Ih – Alex Carr (@Alexx_Carr) 16 décembre 2022

Dans la matinée, l’équipe de secours a également évacué les touristes qui sont partis sans valises et avec seulement quelques effets personnels de l’hôtel. Environ 350 personnes ont été évacuées de l’hôtel. L’explosion était si puissante qu’elle a été enregistrée par deux sismographes à Berlin.

Un matin glacial, les réfugiés ont trouvé leur logement non loin de l’hôtel, où la société de transport Berlin BVG, avec les pompiers, a amené des bus. Les clients attendent également ici le départ vers un autre logement.

L’aquarium géant fait partie d’un complexe hôtelier près de l’Alexanderplatz. La police a bouclé le quartier. Le portail Internet de télévision NTV a rapporté que vendredi vers 5 h 45, une forte explosion s’est produite et des parties de la façade de l’hôtel ont volé dans la rue.





L’environnement délabré de l’hôtel prouve à quel point la fuite d’eau de l’aquarium peut être catastrophique. A l’entrée de l’hôtel, le courant a emporté les grands et lourds pots de fleurs avec plantes et arbustes, endommagé les panneaux de signalisation et renversé également les banderoles publicitaires.

L’entrée était bloquée par des débris de meubles et d’autres équipements, et des éclats étaient également éparpillés un peu partout. Selon des témoins, la salle où se trouvait l’aquarium avait l’air bien pire. Le témoin a également déclaré qu’il y avait des poissons morts partout.

L’eau de l’aquarium atteignait non seulement la rue, mais aussi le garage souterrain du complexe. Un sous-sol inondé est visible depuis la rue à l’entrée du garage, qui est bouclée et gardée par la police.

La police a également bouclé la rue Karl Liebknecht, où l’eau sort, et toutes les zones autour de l’hôtel, y compris les magasins. En revanche, la Humboldt University School of Economics, qui est adjacente à l’hôtel, reste ouverte et les écoles continuent avec des cours normaux.

Le maire de Berlin, Giffey, a déclaré sur place qu’il était nécessaire d’enquêter sur la manière dont une telle chose pouvait se produire. Selon lui, c’est une grande chance que l’aquarium ait explosé le matin, alors qu’il n’y avait pas de visiteurs.

Poisson mort

Environ quinze cents poissons tropicaux vivent dans l’aquarium, une centaine d’espèces y sont représentées. Le propriétaire de cette attraction recherchée déclare sur Internet qu’il s’agit du « plus grand aquarium cylindrique autonome au monde ».

Au cours des deux dernières années et demie, il a subi une reconstruction, au cours de laquelle, par exemple, les joints en silicone ont été remplacés. Il a ouvert cet été. Il s’agissait d’un réservoir en plexiglas de 16 mètres de haut et de 11,5 mètres de diamètre. Il est rempli d’un million de litres d’eau salée et les visiteurs peuvent prendre un ascenseur dans un cylindre.

Iris Sprangerová a confirmé à DPA que l’aquarium pourrait se casser en raison de la fatigue des matériaux. « Bien sûr, l’enquête sur la cause n’est pas terminée, mais les premiers signes indiquent un épuisement matériel », a-t-il déclaré. L’aquarium fait partie d’une exposition sur le monde sous-marin appelée Sealife. L’aquarium et les autres réservoirs situés dans le complexe n’ont pas été endommagés, mais les pompiers les inspecteront.

Les poissons qui vivent dans le réservoir meurent. Peta, une organisation de défense des animaux, veut porter plainte. « Il s’avère que la vie d’environ quinze cents poissons est gérée au hasard ici », a déclaré un porte-parole de l’organisation. Il a qualifié la destruction de l’aquarium de « grande tragédie d’origine humaine ». Selon lui, l’aquarium ne devrait plus être restauré.

La DPA a averti que des cas similaires s’étaient produits ailleurs dans le passé, mais pas à la même échelle que ceux de Berlin. Par exemple, en décembre 2012, le verre d’un aquarium à requins de plusieurs centimètres d’épaisseur dans un centre commercial de Shanghai, en Chine, s’est brisé. 16 personnes ont été blessées. Le gel glacial à l’extérieur, l’eau chaude dans les réservoirs et les matériaux fragiles ont contribué au désastre.





