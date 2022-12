Les volleyeurs d’Olomouc s’inclinent face à l’équipe de France de Terville | Sports | Potins d’Olomouc

Les volleyeurs de l’Université Palacký Olomouc entrent dans la Coupe d’Europe de cette année avec un match à domicile contre la quatrième équipe de la dernière année de la meilleure compétition française, l’équipe Terville-Florange OC.

Entrer dans le jeu mieux pour les invités. Cependant, les joueurs d’Olomouc ont réagi rapidement, égalisant et ne permettant pas à l’adversaire de prendre l’avantage. Malheureusement, Zuzka Šepelová s’est rapidement blessée, ce qui a mis fin au match d’aujourd’hui. Cependant, après un certain temps, l’équipe locale a réussi à récupérer et a de nouveau bien joué. Nous sommes entrés dans la fin un peu mieux que le français. Au final, nous avons quand même perdu par la plus petite marge possible – 23:25.

Le volleyeur Terville Florange a également fait mieux en début de set cette fois. Cette fois, la France a pris les devants et parfois l’écart de score atteignait sept points. Le temps mort et le changement d’entraîneur hôte n’ont pas beaucoup aidé. Ce set n’a pas fonctionné pour nous, nous avons seulement réussi à retarder un peu la balle de set et nous avons perdu le deuxième set de neuf points – 16:25. Le début du troisième set s’annonce très prometteur pour VK UP. L’équipe menait 5:1 et nous avons assisté à un arrêt de qualité. Mais les invités ont rapidement égalisé à nouveau. Par la suite, on a réussi à ne pas laisser les joueurs de Terville prendre de plus grosses avances, parfois on a même pris les devants.

Mais la fin de ce set était encore une fois meilleure pour les invités. Malgré de belles performances et un travail acharné, nous n’avons plus réussi à renverser la vapeur. Nous avons perdu le troisième set à 18h25 et le match s’est terminé 0:3 du point de vue d’Olomouc. Une revanche à domicile nous attend mercredi prochain. Il y a encore une chance d’avancer, mais battre l’équipe de France ne sera pas facile. Auparavant, l’équipe universitaire se rendra à Liberec samedi, où elle voudra certainement briller à nouveau.