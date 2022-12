Sauteur à ski disparu Hájek : était-il parmi les vivants ?

Antonín Hájek (35 ans) était l’un des plus grands espoirs tchèques et entraînait déjà de jeunes talents. Il garde toujours un œil sur sa course aux Jeux olympiques de Pékin, mais il pourrait maintenant être le détenteur du record depuis des années en grande difficulté. La police le recherchait depuis un mois et accueillerait toute information permettant sa découverte. Pendant ce temps, des spéculations effrayantes commencent à émerger…

La police a commencé à rechercher Antonín Hájek le 2 octobre. Après tout, il doit être situé en Malaisie. « La recherche de la personne disparue est actuellement en cours. Nous recevons des informations sur la personne disparue de la part de la famille. L’homme ne s’est pas signalé pour le moment. Nous recevrons toute information qui conduira à sa découverte éventuelle. » a déclaré à Blesk la porte-parole de la police, Adéla Fialová.

La famille garde le silence sur la disparition de Hájk, les connaissances et les amis ne le savent pas et la peur grandit. La nouvelle s’est même répandue dans les coulisses du sport qu’un ancien sauteur et entraîneur est décédé en Asie. Cependant, le ministère des Affaires étrangères n’a pas confirmé ce scénario.

« Notre ambassade à Kuala Lumpur traite actuellement le cas d’un citoyen tchèque porté disparu dans la région insulaire malaisienne de Langkawi. Comme l’enquête est toujours en cours, nous ne divulguerons pas d’autres détails. » a déclaré Mariana Werner du service de presse du ministère.

Apparemment, le mariage de Hájko avec la belle Veronika n’a pas duré longtemps