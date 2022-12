Intercontinental des années 1970, les constructeurs l’ont enlevé. Certaines parties de l’hôtel ne peuvent plus être sauvegardées

Les spécialistes le considèrent comme le summum de la normalisation du luxe et de la brutalité tchèques. Cependant, la rénovation annuelle de l’ancien hôtel Intercontinental dans la vieille ville de Prague révèle un défaut inattendu dans sa beauté. « C’était comme s’ils ne le construisaient que depuis cinquante ans », explique l’auteur de la réparation, l’architecte Marek Tichý.

Certaines pièces ont une mauvaise statique, d’autres doivent être remplacées par de nouvelles pièces moulées selon le modèle d’origine. Cela s’applique, par exemple, au manteau de mosaïque en céramique, réalisé par les maçons selon la forme conservée du sculpteur Zbyňek Sekal, ou au plafond de la salle de conférence.

« Nous avons dû réhabiliter la charpente quinze mille fois, et encore cela n’a pas suffi à la réparer complètement. Par exemple, le plafond de la salle de conférence a dû être entièrement remplacé. Géométriquement, c’est une copie exacte de la version originale par l’architecte Jan Šrámek, mais aurait des propriétés de rétention de la charge et une meilleure acoustique », explique l’architecte Marek Tichý du studio TaK Architects.

Le squelette exposé du bâtiment des années 1970 a suscité l’engouement ces derniers mois. Selon l’architecte, qui a par exemple achevé la reconstruction de l’ancien Elektrijke podnikas, il s’agit d’une pratique éprouvée. La suppression de parties individuelles de l’hôtel a permis d’inspecter la maison et de corriger les procédures de mauvaise qualité de l’époque du socialisme. « Plusieurs procédures et technologies ont été utilisées expérimentalement dans le bâtiment et se sont révélées plus tard inappropriées », a expliqué Tichý, ajoutant qu’il y avait 35 tonnes d’amiante dans le bâtiment.

Une partie de la proposition de transformation globale est également la reconstruction de la place Miloš Forman. Un bâtiment en verre de quatre étages sera construit par-dessus. Il y a quinze recours contre le développement. Par exemple, le Old Prague Club ou l’Institut national du patrimoine n’ont pas approuvé le développement. Sur la base de ces commentaires, le ministère du Développement régional a retiré son avis contraignant et réexamine actuellement la proposition.

Le studio veut achever la reconstruction de l’ancien hôtel des milliardaires Oldřich Šlemr, Eduard Kučera et Pavel Baudyš, l’année prochaine. Mais vous pouvez regarder à l’intérieur maintenant.