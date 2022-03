Ukraine. Selon la Chine, « les sanctions extrêmes blessent toutes les parties »

Le ministre chinois des Affaires étrangères a estimé que « les sanctions extrêmes sont dangereuses pour toutes les parties », sur le dossier ukrainien, lors d’une réunion en visioconférence avec le chef de la diplomatie de l’Union européenne (UE).

Selon un communiqué publié par le gouvernement chinois, Wang Yi a expliqué à Josep Borrell que la Chine « choisit la paix » et que, entre sanctions et dialogue, elle s’engage au « dialogue ». Wang a déclaré qu’il pensait que « le temps montrera que la position actuelle de la Chine est responsable », faisant référence au conflit en Ukraine.

La « vieille mentalité de guerre froide » et la « confrontation entre blocs » n’ont plus leur place en Europe, a-t-il déclaré. « Il n’est ni juste ni légal » d’obliger « des pays qui ne font pas partie du conflit à payer pour cela », a-t-il déclaré.

M. Wang a réitéré que la Chine était « disposée à travailler avec la communauté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu, promouvoir des négociations de paix et éviter une crise humanitaire », et redoubler d’efforts « pour une résolution rapide du conflit » en tenant compte des « préoccupations légitimes et raisonnables ». de tous côtés ».

Le ministre a exhorté « à ne pas adopter une simple approche ‘en noir et blanc’ face aux ‘questions de sécurité complexes’.

L’UE ne vise pas à « changer le système politique de la Russie », dit Borrell

Borrell a assuré que l’UE ne visait pas à « changer le système politique de la Russie » et a exprimé son opposition à « toute nouvelle forme de guerre froide et de confrontation entre les blocs », selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

« L’Union européenne appelle à un cessez-le-feu, à l’ouverture de couloirs humanitaires, à la non-utilisation d’armes de destruction massive et à la prévention du contournement des sanctions », a déclaré le Haut Représentant européen, ajoutant que l’Union attend de Pékin qu’il « joue un rôle important dans la promotion de la paix ». « .

Wang a déclaré que l’UE et la Chine sont les « deux forces principales dans le processus de multipolarisation mondiale » et devraient donc « maintenir une communication stratégique régulière » pour « faire face conjointement aux défis mondiaux ».

Concernant la relation entre les deux acteurs, Borrell a déclaré que la Chine et l’Union européenne « sont des puissances stratégiques importantes dans le monde et des piliers de la reprise et de la croissance économiques mondiales ». Selon la même note, Borrell a réitéré que l’UE « adhère à la politique d’une seule Chine » et qu' »aucun État membre ne s’écartera » de cette position.

L’année dernière, plusieurs États membres de l’UE, comme la Lituanie, ont renforcé leurs liens avec Taïwan, une île sur laquelle la Chine revendique la souveraineté, ce qui a conduit Pékin à réduire ses relations diplomatiques avec la nation balte.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine a maintenu une position ambiguë. Pékin a appelé au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, y compris l’Ukraine, mais a évité d’utiliser le mot « invasion » pour désigner l’attaque de la Russie, réitérant son opposition aux sanctions contre Moscou.

Récemment, certains pays européens, comme la France, ont appelé la Chine à condamner explicitement l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à utiliser ses pouvoirs diplomatiques pour mettre fin au conflit.

