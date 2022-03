Le Portugal et la Pologne à la Coupe du monde – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus

Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski disputent la Coupe du monde au Qatar. Avec leur équipe, les Superstars ont remporté leurs finales éliminatoires respectives. D’autres icônes seront absentes du tournoi.

Les superstars Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski se sont qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar aux côtés du Portugal et de la Pologne.

Le Portugal a battu la Macédoine du Nord 2-0 (1-0) à domicile à Porto mardi soir. Bayern Munich L’attaquant vedette Lewandowski a mené la Pologne à une victoire 2-0 (0-0) contre la Suède à Chorzow à domicile. Alors que deux vétérans se sont qualifiés pour la finale dans le pays désertique, l’icône suédoise Zlatan Ibrahimovic manquera le tournoi.

Bruno Fernandes (32/65 minutes) a marqué le but décisif pour le Portugal et assuré la huitième participation à la Coupe du monde pour les champions d’Europe 2016. L’équipe de Macédoine du Nord, qui a fait sensation 1-0 contre l’Italie, championne d’Europe, en demi-finale du éliminatoires, n’a pas réussi à se qualifier pour la première fois devant 48 010 spectateurs.

Depuis le banc, Ibrahimovic, 40 ans, a dû voir Lewandowski (49e) et Piotr Zielinski (72e) mettre les choses au clair pour la Pologne. Le professionnel excentrique n’est entré qu’à la 79e minute et n’a rien pu y faire.

La Suède éliminée

La Pologne a réussi à obtenir son billet pour la Coupe du monde pour la neuvième fois. Comme en 2010 et 2014, la Suède n’existe pas. La Pologne a manqué de puissance de pénétration en première mi-temps mais menée par Lewandowski, 33 ans, qui a changé après la pause. La Suède n’a pas su profiter de certaines de ses occasions en première mi-temps.

Pendant ce temps, en raison de la guerre d’agression de la Russie, l’Ukraine ne rencontrera l’Écosse en demi-finale qu’en juin, le vainqueur rencontrant le Pays de Galles. Outre la sélection allemande en Europe, la Belgique, le Danemark, l’Angleterre, la France, la Croatie, les Pays-Bas, la Suisse, la Serbie et l’Espagne se sont également déjà qualifiés. La phase de groupes de la finale de la Coupe du monde, qui débutera au Qatar le 21 novembre, sera tirée au sort vendredi.

Tandis que le Ghana, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Sénégal sont les cinq participants africains au Qatar. Toutes les équipes nationales ont remporté le match retour de leurs éliminatoires continentales. Lors de la rediffusion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de cette année, le Sénégal a gagné 3-1 contre l’Égypte lors d’une séance de tirs au but spectaculaire et participe à la Coupe du monde pour la troisième fois. Après 120 minutes, le score était de 1-0 pour les champions d’Afrique dans la capitale Dakar. L’équipe autour de la star de Liverpool Sadio Mané avait perdu 0-1 au match aller contre une équipe égyptienne autour de son coéquipier de Premier League Mohamed Salah.

Ghana avec nous

Le Ghana s’est qualifié pour la Coupe du monde pour la quatrième fois. Un nul 1-1 face aux favoris nigérians a suffi aux quadruples champions d’Afrique. Le match aller s’est terminé 0-0. Le Cameroun n’a battu l’Algérie de façon spectaculaire que 2-1 après prolongation. L’Algérie avait remporté le match aller 1-0. Après un match nul 1-1 au match aller, le Maroc s’est clairement imposé 4-1 face au Congo lors de leur deuxième rencontre. La Tunisie a succombé à un match nul et vierge contre le Mali après 1-0 au match aller.

Les Émirats arabes unis peuvent continuer à espérer une deuxième participation à la Coupe du monde après 1990. L’équipe de la nation du désert s’est assurée la troisième place du groupe A Asie avec une victoire 1-0 (0-0) contre la Corée du Sud, déjà qualifiée pour le Mondial. Cup, à Dubaï et jouera ainsi un match éliminatoire face à l’Australie en juin. Septième troisième du groupe B. Cependant, le vainqueur de ce duel doit encore battre l’Amérique du Sud, cinquième, le 14 juin, pour s’assurer un billet pour le Qatar.

En plus des hôtes du Qatar et de la Corée du Sud, des équipes d’Iran, du Japon et d’Arabie saoudite participeront certainement à la Coupe du monde depuis l’Asie.