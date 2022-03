Guerre en Ukraine : des roquettes frappent Lviv. Cachez-vous, a exhorté le maire

Lviv a menti sur A 80 kilomètres de la frontière polonaise, à Varsovie, distante de 400 kilomètres, le président américain Joe Biden s’est réuni samedi.

« Il y a trois explosions plus puissantes. Alarme aérienne en cours ! Restez à l’abri, restez calme. Ne partagez aucune information, image ou vidéo avant la publication de l’actualité officielle. » a déclaré dans la soirée le gouverneur de la région de Lviv Maksym Kozyckyj.

« Je n’ai jamais rien vécu de tel. C’est terrible d’imaginer ce qui se passe à l’Est », a déclaré Volodymyr, 24 ans, arrêté lors d’une descente dans un restaurant à Lviv, à un journaliste de la BBC. La ville, où des réfugiés d’autres parties de l’Ukraine ont fui, continue d’être considérée comme sûre. La BBC ajoute que ce n’est pas la première fois que la Russie attaque un dépôt de carburant.

Plus tôt, Lviv a été touché par deux missiles, selon le gouverneur Kozycki, la frappe russe a tué au moins cinq personnes. Le coup a provoqué un énorme incendie, sur la photo et De gros nuages ​​de fumée noire sont visibles sur les images. Le maire de Lviv, Andriy Sadovy, a demandé aux habitants de se cacher en toute sécurité.

Le soi-disant retrait des troupes de la capitale ukrainienne, peut-être une rotation d’unité individuelle et vise à tromper le commandement militaire des forces armées ukrainiennes et à créer la fausse idée que les occupants ont abandonné l’idée d’attaquer Kiev, écrivez État-major général des forces armées ukrainiennes, les activités hostiles se poursuivant mardi dans plusieurs autres régions. Cela montre que la Russie ne retire pas ses troupes d’Ukraine, mais consolide ses forces dans les territoires conquis et prépare de nouvelles troupes dans des zones où elle n’a pas encore obtenu de succès significatifs. Selon CTK – le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé mardi qu’un petit nombre de soldats russes quitteront le Nord, Cependant, selon les États-Unis, Moscou ne les retire pas des combats, mais les déplace ailleurs en Ukraine, où il pourrait se préparer à une offensive majeure dans un proche avenir. Le maire Mykolaiv montre la situation au bâtiment du gouvernement local après avoir été touché par un missile russe. Au moins 12 personnes sont mortes sur les lieux et 34 ont été blessées, a déclaré Nexta. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov Il a demandé Poutine a autorisé les troupes à mener à bien des « opérations spéciales » en Ukraine. Selon lui, les négociations de paix n’ont pas de sens. Outre les Tchétchènes et les soi-disant mercenaires wagnériens, et peut-être aussi des unités de Ossétie du Nord. Voir tout en ligne

« Il y a eu trois grosses explosions près de Lviv… maintenant des frappes aériennes sont en cours, calmez-vous et mettez-vous à l’abri », a déclaré le gouverneur Kozyckyj dans le premier message aux habitants. « Deux attaques à la roquette ont eu lieu dans les limites de la ville », a-t-il ensuite écrit sur le réseau social Telegram.

CNN, qui a du personnel à Lviv, a rapporté que des sirènes avaient retenti dans la ville. « Nous ne voyons aucun coup dans une ville comme celle-là, mais à l’horizon au-delà de la colline avec« La fumée s’est élevée après trois puissantes explosions », a-t-il déclaré regarder le journaliste John Berman.

Selon la mairie la cible de l’attaque peut être l’émetteur, mais l’attaque reste intacte. Un correspondant de Sky News a déclaré qu’un réservoir de carburant dans le district de Lychakiv pourrait avoir été touché. Il a écrit sur Twitter que des avions de chasse survolaient la ville.

Vengeance pour Biden

Dimanche matin, TK a déclaré que Les forces ukrainiennes ont arrêté des personnes à Lviv soupçonnées d’être impliquées dans des attaques de missiles russes sur la ville et d’espionnage. En ce qui concerne le gouverneur de la région de Lviv, l’AP l’a informé. Selon le maire de Lviv, l’attaque était en représailles à la visite du président américain Biden en Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine.

« Avec l’attaque d’aujourd’hui, les assaillants voulaient accueillir le président Biden, qui se trouve actuellement en Pologne. Lviv n’est qu’à 70 kilomètres de la frontière polonaise, et je pense que le monde devrait comprendre que la menace est très, très sérieuse. » a déclaré samedi le maire de Lviv Andriy Sadovyj a été cité sur le site Internet de la station d’information de la BBC.

Lviv compte plus de 700 000 habitants et est l’une des villes où les personnes en fuite dans l’est de l’Ukraine et de Kiev ont fui. La semaine dernière, quatre roquettes russes apparemment tirées depuis la mer Noire ont touché une usine de réparation d’avions inutilisée près de Lviv.