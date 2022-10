Surprise en sport automobile. Buggyra a quitté le championnat d’Europe des tracteurs, il n’exclut pas de revenir

« Le moment est venu de passer à l’action. Nous continuerons à suivre les événements du championnat des camions, et notre retour futur n’est pas exclu. Mais nous ne commencerons certainement pas l’année prochaine », a déclaré Martin Koloc, directeur de Buggyra, dans un communiqué de presse.

Buggyra en quantité Saison: 30 (1993-2022) Titre parmi les coureurs : 8 (Martin Koloc 1995 et 1996, Gerd Körber 2002 et 2003, Markus Bösiger 2007, David Vršecký 2008 et 2009, Adam Lacko 2017) Titre de l’équipe : 5 (2007 – 2009, 2015 et 2017) Nombre de pilotes : 23 – Martin Koloc, David Vršecký, Daniel Landa, Chris Tucker (GB), Lenka Vlachová, Gerd Körber (D), Antonio Albacete (E), Ludovic Faure (F), Adam Lacko, Markus Bösiger (CH), Uwe Nittel ( D), Chris Levett (GB), Yuri Jegorov (RUS), Mikhail « Mike » Konovalov (RUS), Michal Matějovský, Ellen Lohr (D), Jiří Forman, Alen Draganovič (SLO), Enes Draganovi (SLO), Oliver Janes (GB), Mika Mäkinen (FIN), Téo Calvet (F) et Aliyyah Kolocová. Total du week-end de course : 270 Total des points marqués dans la course : 985 Gagnez des courses : 326, c’est 33,1% du score de course terminé Nombre de podiums : 812, cela signifie que 82,44 % du score courant est complet Total des points gagnés : 13 052, soit 13,25 points par point

L’équipe porte une attention particulière aux courses d’endurance avec pour objectif de débuter aux 24 Heures du Mans et aux compétitions de longue distance dont le Rallye Dakar. « Par conséquent, nous rationaliserons le programme de course pour mieux nous préparer à ce défi. Nous n’en avons pas complètement fini avec les courses de camions, nous continuerons à soutenir nos pilotes à la French Buggyra Academy et dans le championnat de France. »

Le pilote d’élite Adam Lacko reste en Buggyra, il pilotera des courses GT. « On veut aller aux 24 Heures du Mans. Peut-être qu’on reviendra aux tracteurs. J’aimerais bien, c’est une belle course et j’aime ça. Mais ça faisait longtemps qu’on pensait arrêter . Nous espérons que la course sera plus intéressante », a déclaré Lacko.

Buggyra est entré dans la série européenne en 1993, les deux titres remportés par Martin Koloc, Gerd Körber et David Vršecký, Markus Bösiger et Adam Lacko ont célébré une fois.

« Pendant cette période, nous avons vraiment vécu beaucoup de choses. Les statistiques, que personnellement je n’aime pas vraiment, parlent assez clairement. Le fait que nous ayons remporté le tiers de près d’un millier de courses est un record dont presque tout le monde peut être fier. D’innombrables pilotes de qualité se sont relayés dans l’équipe, et nous avons mené certains d’entre eux à remporter des titres. Je suis très heureux pour chaque année que nous avons passée ensemble ici et je tiens à remercier tout le monde pour cela », a déclaré Koloc, dont l’équipe a également remporté cinq championnats au total entre les équipes.

L’une des courses du Championnat d’Europe était également organisée par Mostec Autodrome plus tôt dans la saison, le retrait du Buggyra ne mettrait pas en péril l’événement. « Le Czech Truck Prix est notre course traditionnelle et nous comptons vraiment dessus pour la saison prochaine également. Nous respectons la décision de l’équipe Buggyra ZM Racing et notre principal effort est maintenant de continuer à avoir des pilotes tchèques sur le terrain de départ. pour les fans », a expliqué le porte-parole de la presse du circuit, Radek Laube.

Le championnat de cette année s’est terminé par un week-end à Jarama, en Espagne, qui a également marqué la fin de l’ère de l’équipe Buggyra ZM Racing. Adam Lacko a terminé quatrième, Téo Calvet a remporté la Promoter Cup des jeunes pilotes. « C’est super de finir la saison avec un titre. Nous avons travaillé dur toute l’année, nous avons dû faire face à beaucoup de problèmes. C’est pourquoi je suis si heureux. Nous nous sommes battus jusqu’au bout et je tiens à remercier l’équipe pour l’excellent travail qu’elle a accompli tout au long de l’année », a déclaré le Français de 21 ans.

Au final, Lacko a également pris la troisième et la deuxième place et a déclaré : « Nous nous sommes battus non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l’équipe. Té et moi avons remporté une belle troisième place. Ce n’était pas facile du tout, mais nous avons réussi à faire au final Ma quatrième place au général est également un bon résultat Cette année, j’ai raté le top 3 pour la première fois depuis 2015, mais nous ne nous sommes pas du tout perdus sur la piste de course, et les résultats de Jarama montrent que nous sommes toujours parmi les meilleurs. »

À partir de la saison prochaine, Buggyra parlera au passé.