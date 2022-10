Le sénateur Fischer est candidat à la présidence, il cherche les signatures des sénateurs

Prague – Le sénateur Pavel Fischer (indépendant) a décidé de se présenter pour participer à l’élection présidentielle. Il recherche les signatures des sénateurs pour sa candidature, a rapporté TK. Il annoncera officiellement sa candidature dans les prochaines semaines. Il a attiré l’attention sur sa décision aujourd’hui serveur iDNES.cz. La coalition Spolu annoncera mardi comment elle procédera à l’élection des candidats à la présidentielle. Fischer a émis l’hypothèse d’être l’un des candidats au château qu’il pourrait soutenir. Le président du Parti populaire et vice-Premier ministre, Marian Jurečka, a parlé de lui comme du candidat préféré du KDU-ČSL, et le thème de l’élection présidentielle sera au centre de la réunion d’aujourd’hui du comité national du parti.

« J’ai l’intention de me présenter à l’élection présidentielle de 2023 », a écrit Fischer à TK. Il a déclaré qu’il avait été très occupé en tant que président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité depuis l’agression de la Russie contre l’Ukraine en février. Il a rappelé les voyages d’avril et d’août en Ukraine ou les négociations au niveau européen. « Je ne pouvais pas imaginer que j’arrêterais de travailler pour notre pays et que je me consacrerais à la campagne – qu’au lieu d’exercer une fonction constitutionnelle, je ferais le tour de la république en camping-car ou que je collecterais des autographes sur la place », a-t-il déclaré. .

Il a donc décidé de recueillir les signatures des sénateurs dont il avait besoin pour se porter candidat. Il devait en obtenir dix. Une autre possibilité est la signature de 20 députés ou 50 000 électeurs. « Contrairement à certains candidats, je ne prends pas du tout ma retraite et je n’ai pas de temps libre, donc mener une campagne présidentielle sera très difficile pour moi. Mais je le ferai », a-t-il ajouté.

La coalition conjointe annoncera sa position lors de l’élection présidentielle de mardi à Brno. Cet après-midi, l’élection présidentielle sera le sujet d’une réunion plus large de la direction du Parti populaire, a confirmé à TK le président du club parlementaire du parti, Marek Vborný. Le Premier ministre et président de l’ODS, Petr Fiala, n’a pas parlé de la candidature ou de l’approbation d’un candidat en particulier, il a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas que le prochain chef d’État soit populiste ou extrémiste, mais qu’il respecte la loi et respecte l’orientation pro-occidentale du pays et unir son peuple. Dans un débat télévisé avant les élections municipales, Jurečka a ajouté que, du point de vue du Parti populaire, ces conditions seraient remplies par Fischer et le candidat général Petr Pavel et l’ancien chancelier de l’Université Mendel Danuše Nerudová.

Fischer a déjà participé à la dernière élection présidentielle. Il a terminé troisième avec dix pour cent des voix, il ne s’est donc pas qualifié pour le second tour des élections. Déjà en 2018, il avait déclaré qu’il était également prêt à se présenter aux prochaines élections.

Au tournant du millénaire, Fischer a travaillé au bureau du président de la République, d’abord en tant que conseiller de Václav Havel, puis en tant que chef du département politique. Entre 2003 et 2010, il a été ambassadeur de la République tchèque en France et à Monaco, après son retour à Prague, il est devenu directeur de la section sécurité multilatérale du ministère des Affaires étrangères. Après avoir quitté le ministère, il a travaillé comme directeur de l’organisation STEM, qui s’occupe de la recherche sur l’opinion publique. À l’automne 2018, il est élu sénateur de Prague 12.

Selon les sondages d’opinion, Petr Pavel et le président du mouvement ANO Andrej Babi sont considérés comme les favoris pour l’élection de janvier, mais il n’a pas encore confirmé sa participation à l’élection. Nerudová ou le sénateur Marek Hilšer font également partie des têtes de liste. Selon le modèle de septembre de l’agence Median, Fischer a le soutien d’environ six pour cent de l’électorat.