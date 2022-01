« Squid Game » joue dans le remake très attendu de « Money Heist » de Netflix

Tobias aime particulièrement Netflix pour les séries, dont Bojack Horseman, Never in My Life et Black Mirror, mais le cinéma passe toujours en premier.

La Corée du Sud travaille sur une adaptation du thriller espagnol à succès « Money Heist », qui enthousiasme les fans. Park Hae-soo, connu de « Squid Game », jouera l’un des personnages principaux. Dans une vidéo, il se présente aux fans.

Netflix

La série sud-coréenne « Squid Game » est devenue la série la plus regardée sur les services de streaming en octobre 2021, avec une nette avance sur « Bridgerton ». Auparavant, « Money Heist » en Espagne était la série dramatique en langue non anglaise la plus jouée – et il existe un lien personnel entre les deux mondes :

Park Hae-soo, qui s’engage dans un duel très dramatique avec le personnage principal Seong Gi-hun dans « Squid Game » en tant que Cho Sang-woo, jouera dans le remake sud-coréen de « Money Heist », qui sortira sur Netflix en 2022. Devient. Parc Hae-soo joue le personnage de Berlin, un voleur de pierres précieuses impitoyable (qui est aussi misogyne et raciste, et donc controversé). C’est l’un des rôles les plus importants de l’histoire de gangster, qui semble très similaire à l’original en termes de contenu.

Merci pour la vidéo

Dans une vidéo, Park Hae-soo – tenant le masque emblématique de Money Heist – exprime ses remerciements aimables et amicaux pour son nouveau rôle dans le remake coréen, joué par Pedro Alonso dans la série originale. « Au cours des cinq dernières années, les fans du monde entier ont montré leur amour pour cette série. J’espère que notre version coréenne recevra également votre amour et votre soutien », a déclaré Park Hae-soo.

Le créateur de Money Heist, Alex Pina, sera le producteur exécutif du remake coréen (s’il est impossible de savoir avec certitude quelle influence cette personne a sur le titre, du moins rien ne se passe dans le remake contre la volonté de Pina). Écrite par Ryu Yong-jae (« My Holo Love »), la série est réalisée par Kim Hong-sun (« Son: The Guest »).

Entre autres choses, le rôle important du grand tirage au sort dans l’intrigue de la série, « Professor », a été jeté : Yoo Ji-Tae de « Oldboy » reprend le rôle joué à l’origine par lvaro Morte.

Et en parlant de Berlin: non seulement ce rôle a-t-il été joué dans le remake sud-coréen, mais Netflix l’a également confirmé Retombée espagnole « Money Theft » à Berlin, encore une fois avec la star originale Pedro Alonso dans ce rôle. Le lancement de Netflix est prévu pour 2023.

Pendant ce temps, le « Money Heist » original s’est terminé ce vendredi avec cinq derniers épisodes. Voici la bande-annonce de la grande finale :