Squash : Leandro Romiglio finaliste à l’Open d’Atlanta

L’athlète de 31 ans originaire de Mar del Plata s’est bien comporté aux États-Unis et a été éliminé en finale. Le prochain objectif était la Coupe du monde en Égypte.

(Photo: Sports argentins)

Quelques jours après être devenu champion panaméricain de squash, l’athlète de Mar del Plata Leandro Romiglio continue à un niveau élevé et cette fois Finaliste de l’Open d’Atlanta 2022 après avoir perdu en grande finale contre le Qatari Abdulla Mohd Al Tamimi pour un score serré 3-2 avec partiels 9-11, 11-8, 10-12, 11-6 et 13-11. La prochaine étape ne sera ni plus ni moins que championnats du monde disciplinaires en Egypte.

Homme de 31 ans de Mar del Plata vivant en République tchèque et 100e au classement mondial de courge est sixième graine que cet événement se déroule aux États-Unis. Grâce à ses performances exceptionnelles, il a battu l’athlète le mieux classé et a atteint la finale.

A ses débuts en Open d’Atlanta 2022 battre la quatrième tête de série et numéro 88 mondial, Ronald Palomino de Colombie pour 3-1 (11-9, 6-11, 11-3 et 11-6) et s’est qualifiée pour les demi-finales. Les hommes de Mar del Plata en ce qu’il est mesuré contre le Guatemala Josué Enriquez, qui en a surpris plus d’un dans le quart en battant l’Américain Christopher Gordon, deuxième et 64e favori mondial.

Même ainsi, Romiglio a été remporté par fort 3 à 0 (partie de 11-9, 11-5 et 11-8) et s’est qualifié pour la grande finale de l’Open d’Atlanta, où il a rencontré Abdulla Mohd Al Tamimi du Qatar. C’est là que le numéro 54 mondial et la première tête de série ont souffert mais après le combat, il a remporté une large victoire sur les hommes de Mar del Plata par 3 à 2 (9-11, 11-8, 10-12, 11- 6 et 13-11), et laisser un Leandro Romiglio avec runner-up.

La prochaine grande compétition est à venir Mar del Plata ne sera ni plus ni moins que Coupe du monde au Caire, Égypte, se jouera du 13 au 21 mai. Le classement a été obtenu en mars après avoir remporté le tournoi Val de Reuil de France.