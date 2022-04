Poutine et ses oligarques savent maintenant très bien que les gens ne leur font pas confiance, déclare l’activiste russe Osechkin – CT24 – Télévision tchèque

Vous attendiez-vous à ce que Poutine déclenche une guerre en Ukraine en février, ou cela vous a-t-il surpris ?

Une semaine avant l’invasion, quand Poutine a décidé l’indépendance de la « république » dans le Donbass, je pensais que la guerre était en grave danger. En février, j’ai publié un rapport pour les prisonniers ukrainiens, plus de manifestations, plus d’action contre mon pays, car le 19 février, j’ai reçu une lettre indiquant que les forces spéciales russes préparaient une opération de déstabilisation des prisons ukrainiennes. Donc, une semaine avant la guerre, nous savions que quelque chose était arrivé à l’Ukraine.

Il y a un mois, vous avez déclaré au Times que Poutine faisait face à un risque réel de soulèvement ou de coup d’État des membres des services secrets, dont le mécontentement s’est accru entre les sanctions consécutives à l’invasion de l’Ukraine. Croyez-vous toujours cela?

Nous avons maintenant tellement de nouvelles de nos informateurs que nous pouvons supposer que c’est la dernière année de Vladimir Poutine au Kremlin. Je ne dis pas que nous aurons la démocratie avec Alexei Navalny dans un an, non. Mais Poutine a commis de nombreuses erreurs de tactique et de stratégie, et la Russie a connu la plus grande crise de l’histoire du pays. Je pense que la Russie a beaucoup changé.

Je ne veux pas préciser comment le mode change. Mais je pense que c’est très possible. Beaucoup de gens en Russie font beaucoup de choses. Pas facile, de nombreux oligarques et généraux soutiennent Poutine.

Selon deux sondages, plus de 80 % des Russes soutiennent Poutine et le conflit en Ukraine. Pensez-vous que c’est vrai?

Non pas comme ça. Nous menons notre propre enquête sur notre chaîne de télégrammes, où nous avons cent mille abonnés, et sur YouTube, nous avons plus de 350 000 abonnés. Et ils disent tous qu’ils ne font pas confiance à Poutine et aux forces armées russes, plus de quatre-vingt pour cent des gens nous ont dit que la guerre en Ukraine est très mauvaise et dangereuse et qu’elle doit cesser, que les troupes russes doivent retourner en Russie et que des solutions doivent se retrouver dans les problèmes économiques et sociaux.

Et qui sont les personnes qui vous suivent sur Telegram ?

Nous ne sommes pas l’opposition. Nous sommes un groupe de journalistes, blogueurs, avocats, officiers et gardes du FSB (services secrets) et du FSIN (administration pénitentiaire), anciens prisonniers, familles de prisonniers, juges, procureurs – nos partisans ne sont que des Russes de Kaliningrad à Vladivostok. Et il y en a des centaines de milliers. Et nos statistiques sont différentes des statistiques officielles, les oligarques de Poutine les contrôlent. Ils font toujours semblant. Que tant de gens soutiennent Poutine n’est pas vrai. C’est le plus gros mensonge.