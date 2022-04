Macron s’engage à affronter « le doute et la division » après sa réélection en France

Avec tous les yeux sur les élections législatives de juin, il doit maintenant négocier une autre période de campagne délicate pour tenter d’obtenir une législature qui lui donne la majorité dont il a besoin pour mettre en œuvre sa politique.

Les résultats finaux du deuxième tour de dimanche ont montré que Macron avait remporté 58,54% des voix, une marge de victoire plus large que ce que de nombreux sondages avaient prévu.

Ce résultat a également donné au groupe de droite le plus de votes sur le bilan du scrutin du président.

« Beaucoup de gens dans ce pays ont voté pour moi non pas parce qu’ils soutenaient mes idées, mais pour éviter les idées d’extrême droite. Je tiens à les remercier et je sais que je leur suis redevable pour de nombreuses années à venir », a-t-il déclaré. discours. .

« Nous devons être gentils et respectueux car notre pays est plein de doutes, avec de nombreuses divisions. »

Bien que la marge de victoire de Macron soit confortable, elle est bien en deçà des 66,1 % qu’il a obtenus contre le même adversaire au second tour de 2017, et encore plus loin que les 82 % garantis par le conservateur Jacques Chirac en 2002, lorsque l’extrême droite a atteint une égalité. -breaking stage pour la première fois.

Le candidat présidentiel de gauche Jean-Luc Mélenchon – arrivé troisième derrière Le Pen au premier tour – a immédiatement qualifié les élections législatives des 12 et 19 juin de « troisième tour » de l’élection présidentielle.

C’est un vote dans lequel les partis d’opposition de tous les segments espèrent gagner.

Le message à travers le camp de Macron lundi était qu’ils en entendraient davantage, après un premier mandat au cours duquel Macron lui-même avait initialement qualifié son style de leadership de « Jupiter », suggérant qu’il se tiendrait au-dessus de la mêlée politique.

manifestation?

« Quand une proposition qui touche à la vie des Français arrive à l’Assemblée nationale, les députés doivent en discuter avec la France », a déclaré à France Inter le président du Parlement Richard Ferrand, un proche allié de Macron.

« Sinon, il y a un risque de clivage entre les députés et le ressenti de la France. »

Macron est susceptible de faire face à un retour aux manifestations qui ont marqué une partie de son premier mandat alors qu’il tente de faire passer ses réformes commerciales, y compris un plan visant à relever l’âge de la retraite de 62 à 65 ans.

« Il ne purgera pas encore cinq ans dans le même mandat, c’est clair. Nous n’allons pas le laisser faire », a déclaré Colette Sierra, une employée administrative de 63 ans.

« S’il fait cela, je pense que les gens sont prêts à descendre dans la rue s’il n’y a pas de véritable gouvernement de coalition. »