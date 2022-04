Il aspire à l’amour, mais encore plus à la richesse. Le Théâtre d’Ostrava présente l’opéra Manon

Ce jeudi 28 avril, le Théâtre national de Moravie-Silésie présentera Manon, l’opéra le plus célèbre de Jules Massenet. Il est revenu sur la scène du théâtre Antonín Dvořák après 53 ans. Ce sera la quatrième production d’Ostrava, cette fois dirigée par Jiří Nekvasil et animée par le chef d’orchestre français Bruno Ferrandis.

Cependant, pour la première fois, la scène d’Ostrava met en scène cette œuvre dans l’original français. Cet opéra date de 1884. A cette époque, il répondait aux manifestations de réalisme, apparaissant dans les romans de Gustav Flaubert et mila Zola ou les peintures de Gustav Courbet, ainsi qu’aux innovations du compositeur Richard Wagner.

« La musique la plus connue de Massenet est très sophistiquée et, bien que parfois sentimentale, elle excelle à trouver ses mélodies, grâce à la plasticité du compositeur à représenter des personnages individuels », ont déclaré les scénaristes de la production.

L’histoire de la jeune Manon, qui aspire au grand amour, mais plus encore à la richesse, au luxe et à une vie confortable et luxueuse pleine de plaisir, vient de la plume de l’abbé Prévost. Il a été publié pour la première fois en 1731. « Cette œuvre a inspiré et inspire encore de nombreux créateurs, écrivains, compositeurs, chorégraphes et cinéastes. Dans notre conscience culturelle, l’histoire de Manon Lescaut est surtout connue pour le drame poétique de Vítězslav Nezval de 1940. » rappelle l’interprète parler théâtre árka Swiderová.

Le Théâtre national a joué pour la première fois l’Opéra de Moravie-Silésie en 1923, dont la dernière a été créée en 1969. Cette nouvelle production est la quatrième consécutive. « Cependant, pour la première fois, nous le présentons au public dans l’original français. Et je suis heureux que le chef d’orchestre français Bruno Ferrandis produise de la musique avec un tel dévouement et un tel charme », ajoute Jiří Nekvasil, metteur en scène et directeur de Moravia. -Théâtre national de Silésie.

Il a invité le scénographe Daniel Dvořák et la costumière Simona Rybáková à collaborer. Jan Siber et Soňa Godarská joueront les rôles principaux. Knights des Grieux sera joué par le soliste de l’Opéra d’Ostrava Luciano Mastro et le ténor italo-belge Mickael Spadaccini.

La première de jeudi a été suivie de nouvelles rediffusions le 30 avril et à nouveau les 6, 15 et 26 mai.