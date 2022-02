Restaurer la position du dernier soldat

Après 2 ans d’interruption en raison des restrictions liées à la pandémie, Les émotions de combat de la compagnie UGP (Last Warrior Standing) reviennent dans la ville de Medellín, Ainsi, le 19 février, la capitale colombienne des arts martiaux mixtes aura un panneau d’affichage international avec plus de 10 combats dans le cadre d’Expofitness, la plus importante exposition sportive du pays.

Pour le retour de la plus grande étape de ce mma national, des athlètes de pays comme l’Équateur, le Venezuela, la France et la Colombie seront en action, De plus, son parti tentera de battre le record de fréquentation de cet événement sportif, le défi consiste à faire entrer 4 500 spectateurs avec des billets payants pour le Plaza Mayor Events Center.

Tu dois t’en souvenir UGP, est la marque qui reçoit le plus de téléspectateurs dans le pays pour ce type d’événement et que Medellín est la mma capitale de la Colombie car c’est la seule ville capable de remplir régulièrement le colisée grâce à ce sport.

Au niveau national, des athlètes de villes telles que Yopal, Cali, Bogotá, Cúcuta, Valledupar et Medellín seront en actionmettant en évidence des combats tels que de Valle del Cauca, Guido Góngora contre la cicatrice Merchán de Casanare, d’autre part Laura Cañon d’Antioquia affrontera Jazmín Torres, également de Casanar, tandis que Jhon Tacha de Bogota affrontera José Blanco de Valledupar, contre Bintang va international où s’affronteront l’Equatorien Andrés Cordero et le Français Alx Berteloot.

* Informations presse.