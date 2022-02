La Francia prolunga la validità « Pass Sanitaire » à juillet 2022

Rome, 13 ans. (assews) – In Francia il consiglio dei ministri ha approvato la proroga del possibile utilizzo del « pass sanitaire » fin al 31 luglio 2022: lo ha riferito il portavoce del governmento francese, Gabriel Attal. Una misura criticata dalle opposizioni che denunciano in particulieril fatto che il periodo coperto vada oltre le elezioni presidentziali francesi. Questo testo estende quindi la legalità del lasciapassare sanitario, la cui scadenza era prevista as of November 15th.

« C’è ancora, lo sappiamo, un rischio non insignificante in ripresa epidemia. L’inverno propizio a questo tipo in ripresa. Nuove varianti, lo abbiamo visto, potrebbero comparire, e una riduzione immunitaria non da vigmoilirimanere. fino all’estate prossima «

« Questo testo non prevede uno stato d’emergenza eterno. Ritarda il momento in cui questo strumento sparirà definitivamente dalle nostre armi giuridiche, pertanto il ritorno allo stato d’emergenza sanitario non testo passor non pre. a vita. Abbiamo già detto che nel momento in cui non sarà più necessario per controllare l’epidemia, saremo felici di revocarlo. Non abbiamo, lo dico tutte le settimane, alcun feticismo del Qr code ».