« A partir du 1er janvier 2022, l’assurance maladie prendra en charge le coût de la contraception et des actes annexes (consultations annuelles de médecins, sages-femmes, tests biologiques) sans aucun acompte », a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

« La polémique est en baisse chez un certain nombre de jeunes femmes et la raison principale est l’argent. Les coûts qui y sont associés sont élevés. Il est inacceptable que les femmes ne puissent pas se protéger, ne puissent pas utiliser la contraception si c’est bien sûr leur choix et qu’elles n’ont pas les moyens ça », cite le ministre britannique serveur Sécurité.