Élections de 2022 : où vont les barons des élections ? – Partis politiques – Politique

Avant les délibérations interpartis du 13 mars, différents secteurs politiques continuent de prendre des décisions sur les candidats qu’ils soutiendront lors de ce vote, en particulier dans les partis politiques qui n’ont pas leur propre candidat à la présidence en lice lors de ce vote.

Le dimanche 13 mars, une concertation en trois convergences se tiendra : Équipe pour la Colombie, Coalition Centro Esperanza et Pacte d’histoire. L’idée est que différents pré-candidats participent à chacun d’eux avec l’idée d’en choisir un de chaque alliance pour le premier tour présidentiel.

(Autre actualité : le pape François rencontrera le candidat colombien)

À Equipo por Colombia, les anciens maires Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa et Alejandro Char ainsi que les sénateurs David Barguil (Parti conservateur) et Aydeé Lizarazo (Mouvement Mira) sont officiellement inscrits.

La coalition Centro Esperanza a les anciens gouverneurs Sergio Fajardo et Carlos Andrés Amaya dans la compétition ; les anciens ministres Alejandro Gaviria et Juan Fernando Cristo ; l’ancien membre du Congrès Juan Manuel Galán ; et le sénateur Jorge Enrique Robledo.

Et dans le Pacte d’histoire, le sénateur de gauche Gustavo Petro concourra pour les billets au premier tour ; l’ancien gouverneur Camilo Romero ; l’activiste Francia Márquez ; Le chef Wayuu Arelis María Uriana Guariyu et le père Alfredo Saade.

Les deux partis politiques, Changement Radical et Libéral, n’ont pas encore pris de positions officielles dans leurs tendances dans cette concertation interpartis, c’est pourquoi ces différents secteurs de la collectivité se déplacent pour accompagner les campagnes de plusieurs candidats issus des trois convergences de la concours lors des consultations de mars.

De la part de Cambio Radical, un parti qui a déclaré qu’il prendrait une « décision sur les élections présidentielles » lors de sa convention, après le 13 mars, le soutien le plus important dans les consultations est peut-être pour l’ancien maire de Barranquilla, Alejandro Char.

Selon certains membres de la communauté, l’ancien président local aura le soutien de la plupart des bancs qui suivent la lignée de la famille Char, l’une des bases de ce parti politique.

Soutien politique reçu par Alejandro Gaviria

Mais l’une des personnes les plus proches de l’ancien vice-président Germán Vargas Lleras, l’un des leaders naturels de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, a rejoint la campagne de l’ancien ministre Alejandro Gaviria.

Varón a déclaré à EL TIEMPO que cette décision n’avait rien à voir avec l’opinion de Vargas Lleras sur les questions présidentielles et a insisté sur le fait que son soutien à Gaviria était à titre personnel. « La plupart du changement radical, les sénateurs et leurs représentants, avec Alex Char ; quelqu’un d’autre était avec le Dr. Federico Gutiérrez, et je suis avec Alejandro Gaviria », a assuré Varon.

Bien que Varón ait été classé 14e parmi les 16 sénateurs élus par Cambio Radical en 2018, son prestige et sa carrière dans le parti sont quelques-unes des caractéristiques qui ont fait de lui l’un des hommes les plus forts de la communauté.

Concernant son penchant pour Gaviria, le sénateur a précisé que la campagne de l’ancien ministre « d’autres de Cambio Radicals peuvent ou non venir, mais cette conformité ne nuit pas au parti, ni à ce que Germán Vargas pense que son directeur est ».

À cet égard, des membres du Congrès comme César Lorduy, par exemple, ont démontré leur engagement envers la famille Char, tout comme des sénateurs comme Luis Eduardo Díaz-granados, Antonio Zabaraín et Ana María Castaneda, entre autres.

La pente qui choisit le libéralisme

Du côté du Parti libéral, qui à ce jour n’a officiellement pris aucune position pour les consultations du 13 mars, il y a aussi un autre aspect.

Des sénateurs comme Luis Fernando Velasco et Guillermo García Realpe ont exprimé leur penchant pour les aspirations du président Petro. En fait, Velasco a insisté pour que le libéralisme rejoigne le Pacte historique.

Divers secteurs proches de Velasco ont insisté pour que le Parti libéral soutienne les sénateurs du Cauca pour concourir dans cette convergence, mais le parti au pouvoir de la communauté ne s’est pas officiellement déclaré sur cette possibilité et il est très peu probable que cela se produise. faire dans les prochaines années, trois jours restants jusqu’à la fin de la période d’inscription des candidats à la pré-consultation en mars.

Candidat présidentiel de l’histoire du Pacte.

En revanche, des dirigeants d’ascendance libérale, comme les anciens ministres Rafael Pardo et Eduardo Díaz, ont rejoint la campagne d’Alejandro Gaviria ces derniers jours. Le sénateur libéral Miguel Ngel Pinto a également eu des entretiens avec d’anciens ministres et candidat de la Coalition Centro Esperanza.

Et d’autres secteurs libéraux, notamment sur la côte caraïbe, semblent enclins à soutenir la candidature de Char. Rappelons que le libéralisme courtise l’ancien maire depuis plusieurs mois, même si, à ce jour, il n’y a pas eu d’offre officielle de soutien pour concourir à l’élection du chef de l’Etat.

Bien que le parti « la U » soutienne l’ancien maire Enrique Peñalosa pour concourir à la présidence, la réalité est que tous ses militants ne suivront pas ses aspirations présidentielles.

D’autres de Cambio Radical (pour soutenir Alejandro Gaviria) peuvent ou non venir, mais cette conformité ne compromet pas le parti, ni ce que Germán Vargas pense que son directeur est.

Selon le sénateur de ‘la U’ José David Name, l’un des plus grands électeurs du parti, malgré le fait qu’ils aient apporté leur soutien à Peñalosa, cela ne signifie pas « que nous sommes obligés de voter pour lui », mais que, dans certains cas , la tendance pourrait être à d’autres pré-nominations.

« Il y a des membres de ‘la U’ qui sont avec Peñalosa, d’autres avec Federico Gutiérrez, d’autres avec Alejandro Char et d’autres avec la cicatrice Iván Zuluaga », a affirmé le député côtier.

Dans cette tendance, le fait que l’ancien maire ne soit pas issu d’un parti politique fondé par des dirigeants tels que l’ancien président Juan Manuel Santos sous le règne de l’ancien président lvaro Uribe sera pris en compte.

Il reste encore 8 jours et tous les efforts doivent être épuisés.

Si seulement @OIZuluaga appeler les membres de l’équipe pour la Colombie. Il est impératif que la démocratie renforce les coalitions et défende ensemble la Colombie contre la menace du populisme de gauche. pays d’abord. – Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) 28 janvier 2022

Trois sénateurs qui figuraient parmi les principaux électeurs du parti « U » en 2018 et qui ont abandonné leur militantisme dans cette communauté étaient également dans la campagne Petro : Armando Benedetti, Roy Barreras et Roosevelt Rodríguez.

Le Centre démocratique, groupe actuel de l’ancien président Uribe, a déclaré qu’il ne prendrait pas parti lors des consultations interpartis de mars et continue de promouvoir la campagne présidentielle de l’ancien ministre Scar Iván Zuluaga.

Cependant, certains observateurs ont averti que certains uribistas pourraient pencher pour l’ancien maire de Medellín Federico Gutiérrez lors du vote. Même l’ancien président du Congrès et sénateur Uribista Ernesto Macías a déclaré dans plusieurs médias qu’Uribismo devrait – pour les consultations de mars – voter pour l’un des candidats de l’Équipe pour la Colombie, une coalition à laquelle appartient Gutiérrez.

Cependant, tous ces mouvements vers une campagne différente pourraient donner des résultats pour les consultations interpartis en mars. Pour le premier tour des élections présidentielles, des partis politiques comme les Libéraux et Cambio Radicals prendront certainement des positions et ne coïncideront pas forcément avec celles prises par certains secteurs de cette communauté.

Ainsi, même si certains des partis politiques majoritaires ne participeront pas directement aux consultations interpartis en mars, la réalité est que certains de leurs membres prennent position.

Dans d’autres nouvelles politiques

Rodolfo Hernández révèle qui sera son cabinet s’il gagne

« C’était un incident malheureux qui nous a fait mal »: Juan Fernando Cristo

POLITIQUE