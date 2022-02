La division Esports et jeux compétitifs est née

Après avoir élargi les activités NFT d’Ubisoft avec le programme Quartz, le géant français du jeu vidéo a officiellement ouvert une division Esports et jeux compétitifs: agira à l’échelle mondiale pour promouvoir une vision du jeu compétitif et contribuer à la croissance de l’ensemble du secteur.

Avec eSports et Compatitive Gaming, Ubisoft a réorganisé son équipe eSports pour permettre à ses dirigeants et représentants de collaborer avec les experts nationaux et locaux des jeux compétitifs respectifs. L’engagement dans lequel Ubisoft se consacrera à enrichir l’expérience des joueurs pros comme des téléspectateurs de cet événement qui attire l’attention d’un public grandissant s’inscrit également dans cette perspective.

La nouvelle division mondiale d’Ubisoft dédiée à l’eSport s’appuiera sur et consolidera l’écosystème compétitif d’aujourd’hui, introduisant un élément supplémentaire d’inclusivité qui peut faire croître les organisations et les sponsors. Dans ce cas, toutes les activités eSports Rainbow Six Siege, Brawlhalla et Trackmania ou un nouveau jeu.

En décrivant la mission de l’entreprise, Ubisoft a précisé qu’il s’agit d’un plan d’expansion pluriannuel dans le secteur de l’esport, avec des activités qui iront des tournois aux ligues adaptées à tous, garantissant un service supérieur et une valeur de divertissement grâce à des offres qui peuvent être plus abordables. aussi diversifié, accessible et inclusif que possible. Dès que la situation le permettra, la division esports d’Ubisoft vise à investir dans la croissance et la promotion événements compétitifs internationaux avec public en directest également ici avec un engagement à engager la communauté des joueurs dans le développement durable comme Rainbow Six Siege.