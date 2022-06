Nosková a balayé la Slovaquie en douceur et jouera pour la première fois l’Open de France pour adultes. Kolář célèbre aussi

sport

Actualisé 19. 5. 2022 15:26

L’année dernière, elle a eu le plus grand succès de sa carrière ici, quand elle a remporté un Grand Chelem junior, maintenant elle aura sa première adulte à Paris. La joueuse de tennis tchèque de 17 ans Linda Nosková disputera la compétition principale de Roland-Garros après des victoires sans heurts contre Rebecca ramková Slovaquie 6: 3 et 6: 2. Zdeněk Kolář a également réussi et une première en Grand Chelem l’attend.

Il n’a fallu qu’une heure de match avant que les jeunes Tchèques espèrent que Nosková affrontera le 179e joueur au monde avec un tennis agressif et se qualifiera pour le tournoi inaugural du Grand Chelem. Nosková est l’un des maîtres des jokers, car il y a un an, il a célébré sa victoire en Grand Chelem junior à Roland Garros, et à la fin il a remporté un billet parmi l’élite elle-même. « On en parle, mais je me sentirais mal avec les wild cards entre autres, je suis content de me qualifier », a-t-il déclaré dans une interview avec Aktuálně.cz avant le tournoi. Kolář, de huit ans son aîné, s’est également incliné face à l’Italien Franco Agamenon en sets de 6 à 3, 6 à 4. Le Tournoi de Paris sur terre battue débutera dimanche. Huit Tchèques et trois Tchèques joueront dans la compétition principale de Roland-Garros. Nosková a ajouté la championne en titre Barbora Krejčíková, mais des points d’interrogation planent toujours sur ses blessures au coude, Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová, Karolína Muchová et Maria Bouzková. Kolář a été rejoint par Jiří Vesel et Jiří Leheček. Le lot est prévu pour ce soir. Éliminatoires tennis de Roland Garros à Paris : Ronde 3 Princesse Nosková (CZE) – ramková (SR) 6 : 3, 6 : 2. Tour 3 hommes : Kolář (23-CZ) – Agamenone (It.) 6 : 3, 6 : 4.