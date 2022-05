Nibali a démissionné en fin de parcours

Chez les athlètes, on suppose que les courses sont courtes. Ils doivent être pressés. Il est important de vivre le moment présent et d’en profiter au maximum. Il se trouve que la longévité s’est imposée dans la biographie de l’athlète. De plus en plus de sportifs prolongent leur idylle avec leur métierparfois tort. Il sera plus facile de se déconnecter à temps.

Rien n’est plus difficile et plus émouvant qu’un vieux champion sur son déclin, loin des jours heureux. L’un des dictons dit que ce ne sont pas les gens qui quittent le sport, mais le sport qui le quitte. L’expression s’applique à n’importe quelle discipline. La ligne rouge ne rampe pas. C’est le point de non-retour. Vincenzo Nibali il sait. C’est pourquoi il l’a quittée.

GRANDS CHAMPIONS

Vincenzo Nibali (14 novembre 1984), Champion du Tour 2014, Giro et Vuelta 2013 et 2016. 2010l’un des meilleurs coureurs de la dernière décennie, a annoncé à Messine, sa ville natale, que ce sera son dernier parcours actif.

Requin de Messine nageoire dorsale inférieure. Il cessera d’être un prédateur. « Ce sera mon dernier Giro et ma dernière saison »dit-il l’air excité. Il ne reste plus grand-chose de l’exubérant Nibali, un cycliste capable de transformer une défaite en victoire grâce à sa capacité à lire et à interpréter les situations de course.

Nibali est un cycliste avisé. C’était aussi quand j’étais jeune. Beaucoup craignaient sa rébellion, son refus de perdre. Nibali sait toujours s’adapter et cela, combiné à son esprit combatif, sa qualité, sa capacité de compétition et sa résistance, lui a suffi pour ajouter 54 victoires. Parmi eux, Milan-San Remo et deux Giros de Lombardiaen plus des sept étapes du Giro d’Italia et des six étapes du Tour de France.