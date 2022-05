Une mort cruelle a rendu le Premier ministre plus célèbre que ses réalisations politiques

Il y a 210 ans, le premier ministre et membre du parti conservateur Spencer Perceval a pris de l’importance. Il a été le premier et le seul Premier ministre britannique à être assassiné.

Perceval devint premier ministre en octobre 1809 à un moment critique des guerres napoléoniennes et n’était pas facile à gouverner. Il a dû faire face non seulement à la folie persistante du roi George III, aux rivalités au sein du gouvernement et aux échecs associés au parlement, mais surtout au blocus continental français, pour lequel il a imposé des mesures de rétorsion. Cela a conduit à une grande pauvreté et à des troubles, et Perceval a fait l’objet d’une enquête à la Chambre des communes.

Le 11 mai 1812, Perceval se rend à une réunion de la commission d’enquête. Alors qu’il entrait à la Chambre des communes à six heures et quart, l’homme d’affaires de Liverpool, John Bellingham, s’est approché de lui et lui a tiré une balle dans la poitrine. Le premier ministre est décédé quelques minutes plus tard.

Le tueur attend tranquillement qu’ils viennent le chercher

Au départ, on craignait que l’assassinat ne signale une rébellion. Mais il s’avère que Bellingham a agi seul, poussé par la haine du gouvernement. Non seulement à cause de mesures économiques impopulaires, mais surtout parce qu’il a été emprisonné en Russie pour dettes et a demandé en vain une compensation au gouvernement. Selon des théories ultérieures, il aurait pu agir au nom d’un consortium de commerçants de Liverpool qui est devenu une épine dans la politique économique de Perceval.

Bellingham n’a même pas essayé de s’enfuir après ses actions, bien que des témoins aient dit que ce ne serait pas du tout un problème. Il s’est assis sur un banc et a attendu qu’il soit désarmé et détenu. Son absence de remords et la conviction qu’il avait agi correctement ont fait naître des doutes quant à sa santé mentale. Cependant, lors d’un procès précipité, il a été reconnu responsable de ses actes, condamné à mort le 15 mai et pendu à la prison de Newgate à Londres le 18 mai.

Les obsèques de Perceval ont eu lieu le 16 mai dans un cercle restreint. Le Parlement a ensuite généreusement fourni la veuve et ses douze enfants, car il s’est avéré que le Premier ministre avait plus de 106 £ en banque. Ses enfants reçoivent une aide financière unique de 50 000 £ et sa veuve et son fils aîné reçoivent des allocations annuelles régulières.

Plusieurs monuments ont ensuite été érigés à Perceval, mais sa première a été vite oubliée et sa politique a considérablement changé. Sa mort l’a rendu plus célèbre que ses réalisations : il a été le seul Premier ministre britannique à être assassiné.