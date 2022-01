Netflix hit « Squid Game »: Saison 2 confirmée par les fabricants de séries! – Série d’actualités

Voici ce que tous les fans du méga hit « Squid Game » de Netflix attendaient : la deuxième saison de la série est enfin confirmée. Et par le créateur de la série Hwang Dong-hyuk lui-même, qui a longtemps refusé une suite.

« Gi-hun sera de retour. Il fera quelque chose pour le monde. Avec ces mots clairs dans une déclaration à Presse associée Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a confirmé qu’il y aura une deuxième saison de Squid Game.

Ce faisant, il a empêché une annonce officielle par le service de streaming Netflix, qui a dû piétiner pendant des semaines pour faire décoller cette nouvelle – car il est plus que logique que Netflix veuille une suite à son méga hit mondial. Hwang Dong-hyuk a maintenant déclaré qu’il cédera à la pression car il y a actuellement tellement d’amour et de demande pour la deuxième saison : « On dirait que vous ne nous avez pas laissé le choix ! »

Après tout, il pouvait déjà en dire autant : « Ce sera en fait la deuxième saison [von ‚Squid Game‘] donner. » Cependant, il est encore trop tôt pour dire quand et comment cela se produira. La saison en cours est déjà « dans sa tête ».

Saison 2 avec Gi-hun comme focus

Non seulement Hwang Dong-hyuk a confirmé la deuxième saison de Squid Game, mais aussi le retour de Lee Jung-jae en tant que Seong Gi-hun. Cela semble également possible après la fin de la saison 1, mais ce n’est pas obligatoire – de nombreuses théories ont été falsifiées selon lesquelles la saison 2 aurait également pu se dérouler dans un autre pays ou dans le passé, par exemple.

Mais qu’en est-il de l’annonce ?[Gi-hun] fera quelque chose pour le monde » semble désormais clair : La saison 2 devrait continuer là où la saison 1 s’est arrêtée et nous verrons la tentative de Gi-hun de faire tomber la puissante organisation derrière le jeu sadique.

Jusqu’à présent, Hwang Dong-hyuk, qui a écrit le scénario des neuf épisodes de la première saison de « Squid Game » et l’a également entièrement réalisé, a toujours parlé très attentivement dans les interviews de la possibilité de faire sensation la deuxième saison de la série. . Travailler dans la saison 1 lui a coûté beaucoup physiquement et mentalement et il ne savait pas s’il voulait le refaire.

Il ne s’est pas non plus enrichi avec la saison 1 de la série. Nous soupçonnons fortement que non seulement son opinion sur la saison 2 a changé, mais aussi sur la richesse – Netflix ne sera probablement pas avare pour embarquer Hwang Dong-hyuk pour la saison 2.

