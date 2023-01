Mauvaises nouvelles. Vaclik est blessé, il ne sera pas touché avant trois mois

Vaclík, 33 ans, a disputé le premier match contre la Suisse et a été remplacé par Jindřich Staněk à partir de la seconde période. L’ancien gardien du Sparta, de Bâle et de Séville va subir une intervention chirurgicale, il pourrait reprendre le jeu en fin d’année.

Vaclík a déclaré aujourd’hui qu’il avait des problèmes d’épaule depuis plusieurs semaines. « Malheureusement, pendant la trêve internationale, la douleur était si intense que j’ai dû subir une intervention chirurgicale. Tant que la douleur et l’état de l’épaule me permettent de jouer, je veux être avec l’équipe sur le terrain, mais après avoir consulté des médecins et spécialistes, je serai sans football pendant un certain temps », a-t-il écrit sur Twitter. « Je ne peux pas dire combien de temps cela prendra, mais je peux vous assurer que je ferai tout pour récupérer au plus vite.