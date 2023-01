Kolář : Babiš est gêné. Ils devraient le punir pour avoir fait du billboard contre Pavlo

Avant le second tour des élections présidentielles, Andrej Babiš a vivement attaqué son adversaire Petr Pavle. En partie aussi à cause de ses liens avec l’ancien diplomate Petr Kolář. L’attaque était-elle justifiée ?

Visiteur je demande Petr Kolář est un ancien diplomate et partisan de Petr Pavel.

L’ancien premier ministre et leader du mouvement ANO a fustigé à plusieurs reprises son rival au second tour pour le palais présidentiel au passé communiste et au manque d’expérience politique, et a remis en cause son parcours professionnel.

Récemment, elle a commencé à tirer sur la relation de Petr Pavel avec l’ancien diplomate Petr Kolář. Ils en parlent en tant que lobbyiste en coulisse contrôlant Pavel. Kolář a aidé Pavlo avant même qu’il n’annonce officiellement sa candidature et a visité l’école avec lui tout en discutant du projet Pour un avenir sûr. Dans le même temps, Kolář a affirmé qu’il n’était pas un membre officiel de l’équipe de Pavlo.

Est-ce vraiment le problème ? Quel rôle a joué Petr Kolář ? Et qu’obtiendra-t-il si Pavel remporte l’élection présidentielle ?

Qu’est-ce qui a été dit dans la conversation ?

1h30 – Le nouveau panneau d’affichage d’Andrej Babiš est une personne honteuse, dangereuse et effrayante. Les petits enfants ont peur de la guerre et ils vont mourir, il mérite d’être puni pour ça, au moins en perdant les élections. Mais cela nécessitera une enquête plus approfondie pour voir s’il ne s’agit pas d’un message préoccupant et ne constitue pas une menace pour notre sécurité. Cela fonctionne entre plusieurs personnes.

2h30 – En réponse à l’un des débats, le général Pavel a dit que la paix éternelle est une illusion, mais c’est vrai, c’est une question de responsabilité.

04:00 – Pour avoir la paix et la faire durer, il faut être préparé, même à la guerre. On voit le comportement agressif des Russes, le comportement des Chinois, allons-nous les convaincre de nous laisser tranquilles en les accueillant avec des fleurs ? Nous avons une situation unique lorsque nous sommes à l’OTAN. Mais nous devons aussi être préparés au fait que nous ne vivons pas dans un monde idéal. La démocratie libérale se bat actuellement pour son existence.

5h30 – Babiš était tellement gêné lorsqu’il a installé son premier panneau d’affichage qu’il était diplomate. Ce n’est pas du tout un diplomate. Qu’il a des photos avec des diplomates, oh mon Dieu, j’en ai. (…) Il ne comprend tout simplement pas ce qu’est la diplomatie, il ne sait tout simplement pas.

7h30 – (sur la réception d’Andrej Babiš par le président français Emmanuel Macron avant l’élection, ndlr) Je ne sais pas à quel point ils sont proches les uns des autres, ils font partie de la même faction au Parlement européen. Cela confirme que notre politique n’est pas un gros problème pour le président français.

9h30 du matin – J’ai aussi communiqué avec Babis quand j’ai réalisé qu’il y avait un problème pour accepter Paul Ryan au bon niveau. Je pense que c’est stupide, c’est un haut fonctionnaire américain (ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, ndlr).

12h00 – Je connais Monsieur le Général depuis longtemps, nous nous sommes toujours respectés et compris. Il y a même eu l’initiative de Petr Pavel na Hrad auparavant, et lorsque Pavel est revenu de l’Alliance, nous l’avons cofondée sur la base des encouragements de l’ambassade américaine, à l’occasion du 100e anniversaire de la création de relations diplomatiques, pour donner une conférence. Nous avons constaté que la demande était grande, et c’est pourquoi nous avons fondé l’association Pour un avenir sûr. L’objectif est de décrire les véritables menaces qui pèsent sur les personnes, ce qu’il faut craindre et comment s’y préparer. Il évolue en nous reflétant cette demande. Les gens venaient à lui pour se présenter aux élections. J’ai en quelque sorte dû l’inciter à s’en sortir. – Alors pourquoi votre rôle est-il si petit ? – Je ne comprends pas la campagne électorale.

16h30 – Je connais Jana Vohralíková depuis longtemps, je suis certainement l’une de celles qui l’ont recommandée, mais je ne suis certainement pas la seule.

17:00 – Je ne prétendrai pas que je n’en ai pas parlé, mais j’apprécie que cette campagne ait été créée par des gens qui la comprennent.

18:00 – Avec quel client travaillez-vous actuellement en tant que lobbyiste ? Je n’ai pas les clients que Squire Patton Boggs et moi avons ensemble. Je suis travailleur autonome, je ne travaille pas là-bas, ils sont comme mes clients qui créent le fond de base pour moi, mais je suis payé par eux pour les aider dans certains cas où nous convenons que je peux les aider. Par exemple, dans les cas où une solution extrajudiciaire peut être envisagée. (…) Je ne nomme pas mes clients sans leur consentement. Mais les Tchèques investissent aux États-Unis ou à l’Ouest, je n’ai pas de clients à l’Est.

20:10 – Le lobbying a toujours une connotation négative dans notre pays, mais si vous considérez ce qu’est le travail d’un diplomate, et le mien concerne beaucoup la diplomatie économique, c’est du lobbying. Lorsqu’un client a un problème, je l’analyse, propose des solutions et parfois même négocie au nom du client.

21h30 – Vous êtes lié au fait que vous avez fait du lobbying pour les entreprises d’armement tchèques. Est-ce aussi la raison pour laquelle on ne vous a pas beaucoup vu dans les campagnes de Peter Pavel ? C’est une motivation, mais les clients américains, par exemple, comptent beaucoup sur le fait que vous n’êtes pas payé par l’État. J’ai donc dû me battre pour pouvoir agir gratuitement en tant que conseiller externe du président du Sénat, Miloš Vystrčil. Je ne veux pas de rôles officiels, personne ne me paie. Je ne peux pas prendre d’argent de l’État. Et je n’en veux même pas.

23:00 – J’espère toujours que les gens qui traînent dans cet espace public et me connaissent savent que si je déteste quelque chose, c’est la corruption. J’utilise mon influence pour le bien de notre pays, je n’ai jamais représenté quelqu’un qui est contre.