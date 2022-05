Liverpool a un cauchemar nommé Benzema. Il est imparable, convient Rozehnal

Comment garder Karim Benzem ? Avant la finale de la Ligue des champions de samedi (21h00), les défenseurs du Liverpool FC Angleterre ont posé cette question, ils ont trouvé la tactique la plus efficace pour la star du tir français du Real Madrid. Cependant, l’ancien buteur de l’équipe nationale tchèque, David Rozehnal, a refroidi leurs fronts brûlants. « Quand il a une journée, il est intenable », a-t-il déclaré.

Le médaillé de bronze de l’Euro 2004 au Portugal et champion d’Europe des moins de 21 ans s’est rencontré à 21 face à face sous le célèbre maillot du Paris Saint-Germain (2005-2007) et le natif de Lyon aux racines algériennes vient d’entamer une carrière vertigineuse.

« D’autres stars brillaient autour de lui, mais même alors, on pouvait voir en lui un potentiel de tir », se souvient Rozehnal.

En 2009, le célèbre Real Madrid rachète l’attaquant lyonnais pour 35 millions d’euros (environ 910 millions de couronnes) et développe pleinement son art au sein du club le plus titré du monde. L’international tchèque Tomáš Ujfaluši, qui portait le maillot des rivaux de la ville Atlétik Madrid (2008 à 2011), l’a également reconnu lors d’un combat privé.

« A cette époque, Ronaldo attirait plus l’attention », se souvient la superstar portugaise qui avait la plus grande luminosité. « Mais Benzema lui a très bien servi », a-t-il souligné, car le tireur français peut aussi marquer des buts. « Cependant, nos tactiques sont plus axées sur la défense de Ronald », a-t-il admis à Ujfalu.

Cependant, il était impossible d’éliminer une autre personnalité importante. « Benzema est très dangereux à seize ans, il a un bon choix de place », a déclaré Ujfaluši à propos de son adversaire de l’époque. « Il ne peut pas reprendre le ballon. Une fois qu’il court, c’est difficile de s’arrêter », souligne-t-il.

Un collègue de l’équipe nationale tchèque Rozehnal a une opinion similaire. Il continue de suivre la ligne offensive du Real Madrid avec l’attention d’un expert. « Benzema et Vínicius Junior ont de l’automatisme en eux, ils se connaissent aveuglément », ajoute-t-il au danger d’un jeune Brésilien.

« Quand ils commencent, ils ne peuvent pas être arrêtés », explique-t-il. Cependant, il a trouvé plusieurs possibilités. « Il faut surtout anticiper, détruire leur action dès le début avec une position pratique, en lisant la passe », a-t-il suggéré. « Ne pas se précipiter dans un combat ne rapporte généralement pas. »

Selon lui, Benzema est désormais le meilleur attaquant du monde et Ballon d’or, le maître de la planète football, le mérite. « Il marque des buts depuis les positions les plus difficiles, pas seulement depuis le lit », a-t-il déclaré. « Des têtes, à la chute, de loin, du fond des filets, après avoir dépassé plus d’adversaires », a-t-il calculé les situations dans lesquelles le beau Français a marqué. « C’est sous la forme de la vie », a ajouté Ujfaluši.

Le tracker tchèque a conseillé à ses coéquipiers de Liverpool de ne pas s’inquiéter des cauchemars concernant le maintien de Benzema. « Cela n’a même pas fonctionné », a déclaré Rozehnal. « Plus besoin de se réunir, passez une bonne journée », songea-t-il. « Parce que quand il l’a, il est imbattable », a-t-il rendu hommage au spécialiste de la chaleur pour le meilleur trophée de football du monde cette saison.