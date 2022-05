L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été un échec de la politique d’entrée de l’Allemagne, contre laquelle la Pologne a mis en garde à plusieurs reprises. Après la diplomatie avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, la diplomatie polonaise Zbigniew Rau l’a dit. Le ministre a également félicité l’Allemagne d’avoir modifié son approche vis-à-vis de Moscou et d’avoir soutenu l’Ukraine. Il a également demandé à Berlin de jouer un rôle de premier plan dans le système de sécurité européen.

« L’invasion russe n’était pas seulement un échec et un choc pour la politique d’entrée de l’Allemagne », a déclaré Rau, qui a déclaré que l’intensité de l’énergie au sol en Russie était pleinement démontrée. « La Pologne a mis en garde à plusieurs reprises le gouvernement allemand contre la politique en Russie, qui est basée sur le pnoch et non sur une évaluation des développements politiques en Russie », a-t-il déclaré. Il a noté que les efforts de l’Allemagne pour ancrer la Russie dans la structure européenne ont conduit à une amélioration des relations énergétiques et en même temps au respect des intérêts de la politique étrangère de la Russie.

Rau a souligné que l’Allemagne avait subi un changement difficile dans son approche de la Russie après l’invasion. « J’admire le changement de politique étrangère allemande », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Allemagne pouvait pleinement compter sur le soutien de Varava. Il a également demandé à Berlin de prendre la responsabilité de la sécurité européenne.

« Nous ne doutons pas que l’Allemagne devrait jouer un rôle de premier plan dans la sécurité européenne », a déclaré Rau. Il souhaite que Berlin soutienne le statut de candidat de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE. « Il n’y a pas d’autre alternative », a-t-il dit.

Selon Rau, Allemagne stt à côtési m L’Ukraine a envahi l’invasion russe. « Nous coopérons pour fournir toutes sortes d’armes et renforcer les points d’entrée de l’Alliance de l’Atlantique Nord », a déclaré Baerbockov.

La diplomatie allemande réaffirme que la tâche n’est pas seulement en Allemagne mais aussi dans l’Union européenne, indépendamment de la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes.

« Nous, en tant qu’UE, avons appelé à cinq sanctions et nous trouverons un accord sur la sixième », a déclaré Baerbockov à propos des préparatifs de nouvelles mesures anti-russes, y compris un embargo pétrolier de la Russie. La Hongrie est maintenant contre une telle destruction. « Nous allons agir ensemble et être solides », a déclaré le ministre des Finances. Il a ajouté que les pays de l’UE auraient suffisamment de temps pour retrouver leur indépendance énergétique pour franchir cette étape complexe.

Baerbockov a rencontré, après avoir rencontré Rau, sa nouvelle collègue française Catherine Colonna, mariée à Jean-Yves Le Drian à la tête de la diplomatie française. Ainsi, Colonnaov, pour qui le public berlinois était le premier pays à voyager en tant que ministre, a imposé des sanctions anti-russes plus sévères. « Nous devons imposer six sanctions dès que possible, ce qui conduira à la corruption dans les importations de pétrole de la Russie », a-t-il déclaré. Dans le même temps, on pense qu’il est possible de surmonter des attitudes différentes à l’égard de nouvelles mesures. « Je suis optimiste, nous le retrouverons », a-t-il déclaré.