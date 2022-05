Les difficultés à conquérir l’Ukraine rendent Poutine imprévisible, selon un général français

Paris – L’absence de victoire militaire rapide en Ukraine que Moscou espère rend le président russe Vladimir Poutine encore plus imprévisible. C’est ce qu’a souligné le chef de l’état-major français, Thierry Burkhard, dans une lettre adressée au général français, selon l’agence de presse AFP.

L’invasion de la Russie le 24 février « aurait dû démontrer la force de la Russie, mais c’est le contraire qui s’est produit ; Vladimir Poutine est devenu de plus en plus imprévisible », a déclaré Burkhard dans une lettre datée de mercredi. Inscrivez-vous sur twitter publié Blog français OpexNews, dédié à la défense et à l’armée. Son authenticité a été confirmée par les services de l’AFP.

« En cette période de tension très dangereuse, nous devons être plus vigilants pour faire face à de nouvelles menaces. Tout peut arriver et nous devons nous y préparer », a déclaré Burkhard.

Le président russe « se trouve désormais dans une situation stratégique qu’il n’avait pas anticipée ». « Il est clair que Vladimir Poutine a sous-estimé plusieurs choses : le militantisme des troupes ukrainiennes, la très forte solidarité européenne, le niveau d’émotion internationale et la sévérité des sanctions », a écrit le chef d’état-major français.

Burkhard a également déclaré que malgré l’extraordinaire résistance de l’armée ukrainienne, il est possible qu’elle tombe soudainement. Mais il espère que la guerre durera longtemps car les civils continueront à défendre leur pays.

Les troupes russes continuent de bombarder les villes ukrainiennes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 2,5 millions de personnes ont fui à l’étranger. Deux autres millions de personnes ont fui leur foyer et sont restées en Ukraine.