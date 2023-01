Les portes des JO sont ouvertes aux athlètes russes

Les athlètes russes ont disparu de nombreux sports après le début de l’invasion de l’Ukraine. La raison était des sanctions internationales, par lesquelles le comité sportif les a suspendus de participer à leurs compétitions. Bien que les gymnastes ou les joueurs de hockey russes soient depuis longtemps à leur meilleur, le monde ne peut se permettre de donner aux agresseurs plus de place pour la propagande.

Ces dernières semaines, il a également été question des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, le Conseil olympique d’Asie ayant donné le mois dernier aux athlètes russes et biélorusses la bénédiction de concourir dans sa juridiction en vue de l’événement mondial.

Planifiez le mercredi sanctifié et le Comité international olympique (CIO), selon lequel « aucun athlète ne devrait être empêché de participer à des compétitions en raison de son passeport ». La décision fait suite à une consultation avec des représentants d’athlètes du monde entier, des fédérations internationales et des comités olympiques nationaux.

Quelques jours seulement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le CIO lui-même a conseillé aux organisations sportives d’exclure les participants russes de toutes les compétitions. Cependant, tout le monde ne l’a pas écouté et, par exemple, à l’Open d’Australie de cette année a débuté Les Biélorusses Viktoria Azarenková et Aryna Sabalenková se sont qualifiées pour les demi-finales, et cette dernière jouera en finale.

Ainsi, les athlètes russes pourront revenir participer aux Jeux olympiques en tant qu' »athlètes neutres », à condition qu’ils respectent pleinement la Charte olympique et ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine. Les inspections individuelles doivent montrer qu’elles satisfont aux conditions spécifiées. Le CIO travaille toujours sur les détails de leur participation.

Le sport russe manque-t-il au monde ?

L’annonce du comité intervient juste un jour après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les athlètes russes devraient être bannis des Jeux olympiques de Paris. Le fait que les athlètes russes n’auraient pas dû avoir leur place dans l’événement aurait été « particulièrement souligné » dans un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Les critiques des développements de mercredi sont déjà venues, par exemple du mouvement international Global Athlete, qui est tout aussi déclaration avec l’initiative Athlètes pour l’Ukraine a annoncé que la décision du CIO démontrait son soutien à « la guerre brutale et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et a donc exigé que les activités des athlètes russes et biélorusses cessent à nouveau complètement ».

« Le retour des athlètes russes et biélorusses à la compétition internationale, en particulier aux Jeux olympiques de Paris, signifiera que l’État russe les utilisera à nouveau pour soutenir l’effort de guerre et détourner l’attention des atrocités en Ukraine lors de l’un des plus grands événements multisports au monde. « , indique le communiqué. , que la reprise de la participation des athlètes n’est possible que lorsque la Russie se retirera complètement de l’Ukraine.

athlète russe ne pas rivaliser ont arboré le drapeau de leur pays aux Jeux olympiques depuis les Jeux olympiques de 2016, lorsqu’un tiers de l’équipe russe a été interdit de compétition à la suite d’une divulgation de dopage parrainée par l’État. Même si la Russie nie tout acte répréhensible, les représentants de la Russie ne peuvent pas participer aux matches suivants sous son drapeau.

Cependant, il n’y a pas d’interdiction totale de leur participation, et ils peuvent participer à l’événement à condition que s’ils peuvent faire inscrire le nom et la couleur de leur pays sur leurs vêtements, les mots soulignant qu’ils sont « neutres » doivent rester. deviennent tout aussi dominants. Les spectateurs sont susceptibles de voir le même spectacle à Paris.