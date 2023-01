Babiš aspire au pouvoir, Pavel n’est surpris de rien, les experts évaluent le duel final télévisé

Les candidats à la présidence Petr Pavel et Andrej Babiš se sont affrontés jeudi soir lors du dernier débat télévisé avant le second tour de l’élection. Selon les experts, les deux semblent être en paix à l’intérieur. « Babiš domine les sujets économiques, tandis que Pavel domine la politique étrangère », a-t-il jugé. Alors que Pavel a donné une performance standard, selon eux, Babiš s’en est mieux sorti que le duel précédent, il était plus calme.

Selon les experts, le dernier débat télévisé avant l’élection a le potentiel d’influencer certains téléspectateurs pour déterminer pour qui ils voteront. Le duel, qui a lieu jeudi soir sur Nova TV, ne fera pas grand-chose aux électeurs indécis, ont convenu les spécialistes du marketing interrogés. Le peuple élira un nouveau chef de l’Etat vendredi et samedi.

Au début de l’émission, Petr Pavel a demandé une brève déclaration dans laquelle il réfute la désinformation sur sa mort qui avait fait surface sur Internet jeudi matin. Il a ensuite invité son adversaire, Andrej Babiš, à un débat cultivé. « Il y a eu suffisamment de choses dégoûtantes dans la campagne. Dans les débats précédents, le président et moi avons prouvé que nous pouvions nous affronter, nous pouvons être forts. Montrons aux électeurs que nous pouvons aussi nous amuser normalement », a-t-il déclaré.

L’ancien Premier ministre a condamné les canulars sur la mort de Pavel et les a qualifiés de très stupides étant donné que les auteurs devaient savoir que Pavel apparaîtrait à l’écran lors du débat télévisé. Il était d’accord avec ses propositions pour le déroulement du duel, si bien que la discussion s’est déroulée dans un esprit quasi non conflictuel et par endroits semblait ennuyeuse, même compte tenu du choix du sujet. Les questions fréquemment posées portent sur les pouvoirs qui manquent au président, que les experts critiquent depuis longtemps, ou sur des domaines que les deux candidats ont fréquemment commentés dans le passé.

« Le sujet se répète beaucoup, le débat perd de son élan à cause de cela, chacun a sa propre opinion. Je pense que la majorité des électeurs ont déjà décidé quel candidat ils préfèrent », a commenté le politologue Miloš Gregor à propos de la performance des candidats. Selon lui, Babiš a dominé le débat. Cependant, les experts s’accordent à dire que cette fois le président du mouvement ANO se retient beaucoup, parle lentement et avec modération.

On sent que Babiš manque de pouvoir, disent les commerçants

Après la déclaration d’ouverture, l’ancien Premier ministre a commencé à attaquer le cabinet actuel et à avertir que l’élection de Pavel signifiait la prise de tout le pouvoir par la coalition des cinq au pouvoir, bien que ses opposants aient souligné à plusieurs reprises qu’il était le candidat civil, pas le candidat. candidat du parti. Selon Babiš, il veut lier le camp des électeurs du parti à la représentation actuelle à la chambre basse, avec le million de personnes qui ont perdu leurs voix lors des dernières élections à la chambre basse.

Bien qu’il soit critique à l’égard de la coalition actuelle, en tant que président, il veut agir non seulement en tant que critique, mais aussi en tant que conseiller. « Je donnerai des conseils gratuits à Petr Fial sur la façon d’aider les gens », a-t-il déclaré. Il souhaite également se connecter au niveau international avec l’aide de ses contacts, qu’il énumère abondamment.

« C’est intéressant de voir comment Babiš doit constamment parler du fait qu’il est Premier ministre et ministre, de tout ce qu’il peut faire et de la façon dont il veut conseiller Fiala, même gratuitement. Il a l’air blessé, on sent son manque de force, qui est un candidat à la présidentielle même un signal d’alarme », a déclaré Anna Shavit, experte en campagnes électorales, à Aktuálně.cz.

En tant que président, Pavel veut modérer les discussions entre la coalition et l’opposition. « J’emmènerai également des représentants de l’opposition dans plusieurs voyages à l’étranger afin qu’ils puissent participer à des négociations à l’étranger », a-t-il ajouté.

Selon Shavit Babiš, ses propos suggèrent souvent qu’il souhaite un système semi-présidentiel, similaire à celui de la France. « Il a souligné qu’il voulait essentiellement gérer le Premier ministre. C’est complètement contraire à notre Constitution et à l’organisation du pouvoir. Selon Babiš, l’erreur fondamentale est que nous n’avons pas de système électoral majoritaire. Je considère qu’il est courageux de parler de changer le système électoral dans les débats », a jugé Shavit.

Babiš : Je vais nommer Pavel chef d’état-major

Si lors des duels précédents, Babiš lui-même a soulevé des questions liées à la guerre et aux conflits armés comme une sorte de leitmotiv de sa campagne, lors de la dernière discussion, sa rhétorique a changé et il a essayé de donner l’impression qu’il en avait assez des questions sur ce sujet. S’il devient président, il sera le premier à conseiller à la ministre de la Défense Jana Černochová (ODS) de remplacer immédiatement le chef d’état-major, Karel Řehka, car il parle de guerre et de mobilisation et « fait peur à nos femmes et à nos enfants ».

Pour cette raison, il a fait référence à la déclaration de Řehko dans une interview pour ČTK selon laquelle la République tchèque devrait se préparer à une guerre à grande échelle, dans laquelle le pays devrait procéder au moins à une mobilisation sélective. Babiš a été surpris de suggérer qu’il suggérerait son adversaire pour le poste de Řehka. « M. Pavel a dit qu’il ne voulait pas la guerre », a-t-il justifié sa décision, bien qu’il ait souligné le contraire dans des déclarations précédentes et souligné sur son panneau d’affichage préélectoral que l’élection de Pavel signifiait entraîner la République tchèque dans la guerre.

Pavel, d’autre part, a défendu Řehka et a souligné que l’armée doit être préparée à toutes les éventualités. « C’est un professionnel perpétuellement respecté. Il sait très bien ce qu’est la guerre et il sait qu’il n’en veut pas. L’armée est là pour évaluer les risques et se préparer à les éliminer. Ils doivent être préparés au pire scénario possible. faire face et préparer des mesures », a-t-il ajouté.

Pavel a réussi, mais n’a pas approché sa performance à Prima

Alors que le chef du mouvement ANO a terminé la série de débats avec des résultats moins offensants, selon les experts, Pavel a donné une performance standard. Lors du débat de mercredi à Prima, il s’est montré plus expressif, il a aussi davantage attaqué Babiš. Cependant, Gregor a noté que Pavel était modéré tout au long de la campagne. « Il est cohérent, le débat à Prima est le seul caractérisé par le fait qu’il est plus détendu et qu’il ose être plus pointu », a-t-il déclaré.

Les spécialistes du marketing politique de Shavit pensaient que la performance de Pavlo n’était pas aussi bonne que les débats précédents. « Il l’a fait, mais il n’a certainement pas été aussi performant qu’à Prima », a-t-il déclaré. Mais, a-t-il dit, le but des candidats n’était pas de se tromper dans un duel final télévisé, qui a tous deux réussi.

Les sujets économiques occupent cette fois une part importante du débat. Les candidats ont été interrogés, par exemple, sur la proposition du Conseil économique national du gouvernement qui vise à réduire les dépenses et à augmenter les recettes budgétaires de l’État. Pavel et Babiš conviennent, par exemple, que l’université ne devrait pas être facturée, et ils n’acceptent même pas de raccourcir la période de réception de l’aide parentale. Cependant, certaines actions économiques ou la possibilité d’influer sur le montant des impôts ne relèvent pas du pouvoir du président, mais sont gérées par le gouvernement.

Au fur et à mesure que la conversation s’est tournée vers l’économie, Babiš s’est davantage inséré dans la discussion. « C’est presque comme s’il prenait un nouveau souffle avec les impôts. Il domine clairement l’économie », a déclaré Shavit. Selon lui, il a réussi à souligner qu’il travaille pour le peuple. Cependant, selon les spécialistes du marketing, Pavlov s’en est mieux sorti dans le domaine de la politique étrangère.

Les deux candidats ont commenté positivement la possibilité de légaliser les mariages de couples de même sexe, en revanche, ils étaient divisés dans leurs positions sur l’euthanasie ou la légalisation des drogues douces. « L’expérience de nombreux pays du monde montre qu’il vaut mieux le légaliser et le contrôler que de faire face au harcèlement massif des jeunes », explique Pavel.

Le débat s’achève avec l’apparition des épouses des deux candidats Castle. Eva Pavlová invite le public à imaginer la terre tchèque comme une maison commune où chacun peut continuer à vivre dans la dignité. Il a demandé aux gens de se rendre aux urnes. « Tout le monde connaît mon mari », a déclaré la femme de Babiš, Monika. Il a mentionné qu’ensemble, ils aidaient les gens avec leur fondation depuis dix ans.